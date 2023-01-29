Başkan Erdoğan Denizli’den seslendi: Masa vesayetini sandığa gömeceğiz

Denizli'ye gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı'nda, Denizli Çevre Yolu 2. Kısım ve Honaz Tüneli, TOKİ 1449 Konut, 50 Dükkan, Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Erdoğan, kendisine, 'Bir kez daha aday olamaz' diyerek karşı çıkan 6'lı Masa'ya sert sözlerle yüklenerek, "Baktılar aday çıkaramıyorlar bizim adaylığımıza çamur atmaya çalıştılar. Bir yılda bir aday çıkarmayı beceremeyenler, kendi sünepeliklerini unutturmak için şimdi istikameti başka tarafa çevirdiler" dedi. Erdoğan, 'Yeter söz milletin' ifadesini kullanmaya çalışan CHP'ye de ateş püskürdü: "Parti binalarına, 'Yeter söz milletindir' afişi asıyorlar. Rahmetli Menderes bunların ağababalarına 'Yeter söz milletin' demişti. Biz de bugün küresel vesayet odaklarına 'Yeter' diyoruz. 14 Mayıs'ta masa vesayetini sandığa gömeceğiz."

ŞİMDİDEN KAOS SENARYOLARI

Erdoğan, "Esasen bugüne kadar da 3, 5 medya şovmeni hariç yeni yönetim sisteminin ilk cumhurbaşkanı olduğumuza dair hiç bir itiraz yapamadılar. 6'lı Masa'dakiler bir yıl sonra nasıl olduysa bir anda aydınlanma yaşamışlar. Şimdiden seçim günü ile ilgili kaos senaryolarına sarılmaları, kaybetme korkusunun bir kez daha yüreklerini sardığını gösteriyor. Halbuki korkmalarına hiç gerek yok. Biz milli iradenin üstünlüğü dışında bir yol ve yöntem kabul etmediğimiz için bugüne kadar tüm rakiplerimizi sandıkta yendik. 14 Mayıs'ta da zaferi sandıktan çıkarmaya hazır mıyız? Tabii tarihleri vesayetle, darbeyle, krizle, ayak oyunlarıyla dolu olanlar milli iradenin gücüne akıl erdirmekte zorlanıyor" diye konuştu.

DIŞ DESTEKLİ FIRILDAKLAR

Erdoğan, "Bir de utanmadan çıkıp partilerinin binasına ne yaptılar? "Yeter söz milletindir" afişi asıyorlar. Rahmetli Menderes bu sözü onların ağababalarına karşı söyleyerek milletin gönlüne girmiştir. Menderes dün tek parti faşizmine yeter demişti. Biz de bugün küresel vesayet odaklarının

desteği ile aynı faşizmi tekrar hortlatma peşinde koşanlara yeter diyoruz. Menderes dün milli iradeyi hiçe sayarak masa başında ülkenin siyasi ve ekonomik kaynaklarının sömürülmesine baskı ve zulüm düzenine ne demişti? Yeter demişti. Biz de bugün milli iradenin tercihleri yerine 6'lı Masa'da çevrilen dış destekli film fırıldaklarla siyaset mühendisliğine soyunanlara yeter diyoruz. Milletin iradesinden umudu kesenler masanın iradesinden medet umuyor. Dün sivil ve askeri vesayet düzenine, darbe ve terör ihanetlerine nasıl son verdiysek inşallah 14 Mayıs'ta masa vesayetini sandığa gömecek, ülkemizi uzaktan yönetme hevesinde olanları hüsrana uğratacağız" diye konuştu. Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından 232 tesisin açılışını gerçekleştirdi.





"BIRAKIN BU ESKİ TÜRKİYE OYUNLARINI"

ERDOĞAN şunları söyledi: "Şimdi istiklal ve istikbal mücadelemizde Türkiye Yüzyılı iradesinin karşısında rakamın sonuna konan sıfırlar gibidir bunlar. Hiç biri de karşımızdaki 6'lı Masa'nın kıfayetsizliğini, beceriksizliğini, içi boş tenekeden ibaret olduğu gerçeğini değiştirmeye kafi gelmez. Bırakın bu eski Türkiye oyunlarını da meydana çıkın meydana. Zaman kaybediyorsunuz. Bırakın bu tek parti faşizmi özentisi dalavereleri de sandığa gelin sandığa. Küresel emperyalizmin vesayet aracı olma hevesinden vazgeçin de millete gidin millete."



YILLIK 128,5 MİLYON LİRA TASARRUF

DENİZLİ'NİN trafik yoğunluğunu büyük ölçüde rahatlatacak Honaz Tüneli ve Çevre Yolu'nun, hizmete girmesiyle İzmir, Aydın ve Pamukkale ile Uşak ve Ankara güzergahından Antalya ve Muğla istikametine gidecek araçlar Denizli şehir merkezine girmek zorunda kalmayacak. Ege ve Akdeniz'i birbirine bağlayan Honaz Tüneli ve Çevre Yolu ile seyahat süresi 45 dakikadan 10 dakikaya inecek ve mevcut yol 14 kilometre kısalacak. Ege'nin en büyüklerinden biri olan 2 bin 640 metrelik tünel ve 32 kilometrelik çevre yolu zamandan büyük tasarruf sağlayacak. Yapılan bu yatırım sayesinde ayrıca yakıttan yıllık 128,5 milyon lira tasarruf sağlanması bekleniyor. Aynı zamanda seneye tamamlanması planlanan Aydın-Denizli Otoyolu çalışmaları ise aralıksız sürüyor.