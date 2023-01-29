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Haberler Gündem Buca’daki 38 milyonluk arsanın ihalesi 9 Şubat’ta

Buca’daki 38 milyonluk arsanın ihalesi 9 Şubat’ta

29.1.2023

Buca’daki 38 milyonluk arsanın ihalesi 9 Şubat’ta

İzmir Büyükşehir Belediyesi, satış kararlarına bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi bir taşınmaz için daha satış kararı aldı. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait Buca Adatepe Mahallesi'ndeki 50049 ada 1 parsel vitrine çıkarıldı. 2 bin 544 metrekarelik arsa imar planlarında ticaret alanında kalıyor. 1 emsal yapılaşma hakkı bulunan parselde 6,8 metre yüksekliğe kadar ticaret merkezi yapma izni bulunuyor. İhale başlangıç bedeli 38 milyon 160 bin TL olan parselin açık artırması 9 Şubat 2023 tarihinde Kültürpark içindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleşecek.

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