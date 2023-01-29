Dost ve müttefiklere yardım limiti 100 milyon lira oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, dost veya müttefik devletlere, bu devletlerdeki kurum, kuruluşlara mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit 100 milyon lira olarak tespit edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca, anlaşma akdedilmeksizin dost veya müttefik devletlere, bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum, kuruluşlara mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit 100 milyon lira olarak belirlendi. Karar, 1 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.