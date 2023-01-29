İslamofobiden ‘TÜRKOFOBİ’YE

İsveç, Danimarka ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik nefret suçu gerçekleştirilmesine izin verilmesi Avrupa'da islamofobinin eriştiği tehlikeli boyutu gözler önüne serdi. Bir arada yaşamayı tehdit eden eylemlerin radikalleşmeye yol açtığını görmezden gelen Avrupa yönetimleri, Müslümanları ötekileştiren durumlar karşısında tepkisiz kalıyor. Türkiye küresel düzeyde İslam düşmanlığıyla mücadelenin ilk adımlarını atan ülke olarak ırkçı şarlatanların hedefine aldığı başlıca ülke oluyor. İslam düşmanlığı çoğu zaman "Türkofobi" şeklinde tezahür ediyor. Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı İzleme Merkezi (EUMC) 2015'te yayımlanan Raporu'nda İslamofobiyi "Müslüman karşıtı ırkçılık" olarak tanımladı. Buna karşın "fikir özgürlüğü" bahanesiyle eylemlere müsaade edilmesi Batı'nın kendi değerleriyle çeliştiğini bir kez daha gösterdi.

TOPLANTI YAPILDI

Ankara, alçak provokasyonlar öncesinde ülkelere gerekli uyarıyı yaptı. Buna karşın polis korumasında Kur'an yakma eylemleri gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırılar sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha ile görüştü. Görüşmede saldırılara İslam dünyasınca verilecek tepkiler ele alındı.

15 MART 2019 TARİHİ

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart 2019'da 51 kişinin ölümüyle sonuçlanan İslamofobik terör saldırısının ardından, o tarihte İİT Zirve Dönem Başkanı olan Türkiye'nin çağrısıyla 15 Mart "İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü" olarak kabul edildi. Türkiye, benzer bir kararın BM tarafından da alınması yönünde önde gelen İİT üyesi ülkelerle istişare ederek yürüttüğü çalışmalar sonucunda BM Genel Kurulu'na ortaklaşa sunulan aynı başlıklı karar tasarısı kabul edildi.



"ANTİSEMİTİZM GİBİ İNSANLIK SUÇU"

Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Daha önce de defalarca vurguladığım gibi İslam düşmanlığını da tıpkı antisemitizm gibi bir insanlık suçu olarak görüyoruz" demişti.

BETÜL USTA