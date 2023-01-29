‘Oyun kuran ülke Türkiye’

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye Yüzyılı Vizyonu adı altında yapılan Türkiye Sohbetleri toplantılarının İzmir ayağı İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan, Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili İsmail Ergüneş'in katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Ortaya konan fikirlerin, Türkiye yüzyılını destekleyen ve güçlendiren sonuçların doğmasına vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

'ENERJİ SATIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan ise konuşmasında Türkiye Yüzyılı vizyonunun beraber inşa edilmesini sağlamak istediklerini kaydetti. Oğan, "Son 20 yılda önemli işler ve reformlar yapıldı. 20 yıl öncesine bakıldığında önünde Avrupa Birliği alternatifinden başka bir alternatifi olmayan, tek çıkış kapısı olan bir ülke konumundaydık. Bugün kendisi seçenek olan bir ülke pozisyonuna geldik. Türkiye birçok farklı seçenekleri oluşturup projelendiren, oyun kuran, bunları yöneten bir ülke haline geldi. Dünyada enerji satabilecek bir konuma geldik" dedi.



MERT ALPDÜNDAR