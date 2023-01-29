Paçacı depreminin öncesi ve sonrası

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sağ kolu Cihan Paçacı'nın yarattığı deprem Altılı Masa'yı götürdü, getirdi. CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan masa son anda dağılmanın eşiğinden döndü.





CHP'DEN BİAT RİTÜELLERİ

Altılı Masa toplantısı öncesi CHP de İyi Parti de çok hareketliydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun polit bürosu müthiş çalıştı.

21 Ocak Cumartesi günü, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in taktik adamı olarak kullandığı ve Kılıçdaroğlu'na rakip gördükleri Mansur Yavaş biat ettirildi. Yavaş'ın ardından Ekrem İmamoğlu'na biat ettirecek manevrayı devreye soktular. 26 Ocak'taki Altılı Masa toplantısına damardan mesaj vermek üzere 25 Ocak'ta Kemal Kılıçdaroğlu, 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanını Ankara'ya çağırdı. Ve Ekrem İmamoğlu biat etti.



FORMÜLLER BİTMEZ

CHP'de biat ettirme ritüelleri sürerken İyi Parti lideri Meral Akşener de son derece sofistike manevralar yapıyor ve Cihan Paçacı'yı zamanlamalı konuştururken Kemal Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' mesajı verdiriyordu.

Geldik 26 Ocak gününe... İyi Parti Genel Merkezi'nde Altılı Masa devam ederken Cihan Paçacı'yı planlı istifa ettiren Meral Akşener gelişmekte olan krizi bilerek dondurdu. Yoksa Altılı Masa devrilecekti. Yürütme modelinde anlaşamadılar.

Ahmet Davutoğlu'nun geçen hafta açıkladığı 'altı başkan yardımcısı modeli' yani yönetim şekli ve liderlerin üsteleneceği görevler konusunda Altılı Masa anlaşamadı. Nitekim 'Davutoğlu Modeli' tartışmalarına çare bulunamadığından meseleyi zaman kazanmak için 13 Şubat'a ertelediler.



MANEVRA ÇEKECEKLER

Sızan bilgilere göre, İyi Parti geçiş aşamasında 'tek cumhurbaşkanı yardımcılığı modeli' istiyor. Dolayısıyla tek başkan yardımcısının da Meral Akşener olmasını bekliyorlar.

Diğer liderlerin de istedikleri takdirde cumhurbaşkanı yardımcısı olmalarını veya Meclis'te partilerinin başında kalabilmelerini istiyorlar. Peki, başkan yardımcısı olmayan lider Meclis'te partisinin başında kalırsa işler nasıl yürüyecek? Bu garabet duruma formül bulamıyorlar.

Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun veya olmasın önemli konularda 6 lider bir araya gelerek ortak karar almaya, ortak imza atmaya kalkarlarsa, bir Anayasa suçu işlemiş olacaklar.

Sızan bilgilere göre, milletvekili olmayan genel başkanın Meclis Genel Kurul çalışmalarına grup başkanı olarak nasıl katılabileceğini araştırıyorlar. Bunu sağlamak için Meclis içtüzüğünü değiştirerek milletvekili olmayan genel başkanların grup başkanı olmalarını ve böylece Meclis çalışmalarına katılmalarını sağlamayı düşünüyorlarmış.

Bu değişiklik sağlanırsa cumhurbaşkanı yardımcısı oldukları için milletvekili olmayan lider veya liderler partilerinin başında Meclis çalışmalarına katılabileceklermiş.

Evet. 26 Ocak toplantısından sonra da Altılı Masa liderleri, ucu 13 Şubat'a (11 Mart'a kadar uzama olasılığı var) uzanacak Cumhurbaşkanı adayı belirleme, milletvekili, bakanlık paylaşmaları için birbirlerine daha çok manevra çekmeye devam edecekler.



9 BİN MEMUR KATLİAMI

Sızan bilgelere göre 6 lider iktidar olurlarsa memur katliamını nasıl yapacaklarını konuşmuşlar.

İlk bir haftada, bir ayda, altı ayda, bir yılda yapılacak işlerin sıralanması konusunda çalışmaları sürecekmiş. Üst düzey sivil ve askeri bürokraside yapılacak değişiklikler, bağımsız ve özerk olması gereken kurumlarda görev değişikliği öncelikli olacakmış.

Yeni iktidar ilk bir haftada Merkez Bankası Başkanı, MİT Başkanı, Genelkurmay Başkanı, BDDK Başkanı, SPK Başkanı, TRT Genel Müdürü, Anadolu Ajansı Genel Müdürü, RTÜK Başkanı ve Basın İlan Genel Müdürü'nü değiştirecekmiş.

Sonraki haftalarda, Hakimler Savcılar Kurulu'ndan başlamak üzere yüksek yargıda da değişiklik yapılacakmış. 9 bin isimlik memur katliamını yapacak 6 liderin onayını alacak isimler atanacakmış.

Sormak lazım, vicdan nerede?

SONUÇ

TARİHİ 14 Mayıs seçimlerine adım adım yaklaşırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Büyük Türkiye yürüyüşü sürüyor.

Buna karşılık Derin Amerika- Avrupa'nın CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurguladıkları 6 liderden oluşan yıkım ekibi de garabet ve kritik hazırlıklar içinde. Evet, aziz milletimiz de büyük Türkiye yürüyüşünün arkasında olduğunu göstermek için sabırla 14 Mayıs'ı bekliyor.