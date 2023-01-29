Turgutlu Belediyesi’nden ihale bombası

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde belediyenin yaptığı sanayi sitesi çarşısı inşaatı ihalesinde yaşananlar ilçede gündem oldu. İhale bedelinin 7 ay içinde 27 milyon lira civarından 2.5-3 kat artırılarak 95 milyon liraya çıkması kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Proje kapsamında 22 adet sanayi dükkanı yapımı için 26 Kasım 2021'de 27 milyon 435 bin lira yaklaşık bedel üzerinden ihaleye çıkan belediye, gelen tek teklifi taliplinin yeterlilik evraklarının eksikliği nedeniyle reddetti ve ihaleyi iptal etti. Belediye aynı iş için 27 Haziran 2022'de tekrar ihaleye çıktı. Ancak bu defa gelen teklif tam 95

milyon lira oldu. Belediye, Kasım 2021'de 27 milyon 435 bin lira yaklaşık maliyet ile çıktığı ihaleyi 7 ay sonra 95 milyon liraya verdi.





CİMER'E ŞİKAYET EDİLDİ

Bir vatandaş bu durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) taşıdı ve "sanayi işyerleri projesi ihalesinin 40 veya 50 milyon TL fazla gösterilmek suretiyle" yapıldığını öne sürdü. Belediye ise, şikayet için yaptığı savunmada, ikinci ihalede gelen 95 milyon liralık teklifin neden kabul edildiği ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "İhale Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararda tüm dünyayı 2020 ve 2021 yılla

yıllarında etkileyen pandemi salgını nedeniyle mal tedarik ve sevkiyatlarında meydana gelen olumsuzluklar, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle meydana gelen ekonomik olumsuzluklar sonucunda tüm ülkelerde meydana gelen enflasyon artışlarından ülkemizde de ekonomik dalgalanmalar ve enflasyonist etkileri sonucunda maalesef TÜİK'in açıkladığı oranlara göre 6 aylık enflasyon 42,35 ve yıllık enflasyon ise 78,62 olmuştur. Bu ihaleyi iptal edip, yeniden bir ihaleye çıkmamız halinde 95 milyon TL teklifin altında yeni bir teklifin gelme imkanındaki olumsuz görüş ve iş yeni yapılacak ihalede bu fiyata da veremeyebileceğimiz öngörülerek ihalenin bu bedelle onayına karar verilmiştir."





3 KEZ İHALEYE ÇIKILDI

Yeni Asır'ın görüştüğü Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise, "Evrak eksikse ve ihale şartlarını yerine getirmediyse nasıl olacak? O ihale 2021'in 11. ayında yapıldı. Ondan sonra bu ülkede neler olduğunu hepimiz biliyoruz. 2021 ve 2022 yılında bizim birçok ihalemize katılımcı olmadı. Demir ve çimento fiyatlarındaki oynaklıklardan dolayı kimse ihalelerimize girmediler. Bu iş için de 3 defa bu ihaleye çıkıldı ve 3'ünde de katılımcı olmadı, bu yüzden hep yenilemek zorunda kaldık" dedi.



"E-İHALEDE KATILANLARI GÖRME ŞANSIMIZ YOK"

İhalede yaklaşık maliyetin bakanlığın açıkladığı birim maliyet rakamlarına göre hesaplandığını belirten Çetin Akın, şöyle devam etti: "Buna ben müdahale edemiyorum ki. Bayındırlık birim fiyatlarını ben belirlemiyorum. Bakanlık belirliyor. Bayındırlık birim fiyatları neyse ihaleye çıkılırken arkadaşlar ona göre hesaplıyor. Ayrıca biliyorsunuz artık ihaleler e-ihale yöntemi ile oluyor. Bu ihaleye Kamu İhale Kurumu üzerinden yapıyoruz. Bu ihalelere kimlerin katıldığını görme şansımız yok. Eksik evrakları eleyen de ben değilim. Bir komisyon var. Bu ülkedeki enflasyonu biliyorsunuz. Birim fiyatlarını bakanlık belirliyor o rakamların üzerinden yapılıyor ihale. Benim orada bir işi daha ucuza veya pahalıya yaptırıyım deme şansım yok. Bu ihalelere ne ben ne de ekibim karışıyor. KİK'e müracat ediliyor, KİK üzerinden ihale yapılıyor. Belgeleri eksik firmaya ihaleyi verme şansım yok."