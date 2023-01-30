1294 muhtara Ayvalık’ta üç günlük moral kampı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İzmir'deki temasları kapsamında bir araya geldiği muhtarlara müjde geldi. Bakan Soylu, İzmir'de görev yapan 1294 muhtarı belirli periyotlarla Ayvalık Vilayetler Evi'nde 3 günlük moral kampı kapsamında ağırlayacaklarını ve Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı İzmir Muhtarlar derneği başkanı Ayşe Taylan nezdinde sorunların çözüleceğini kaydetti. İller Bankası il yönetiminden de bu konunun takipçisi olmasını isteyen Soylu, muhtarlarla ilgili tarihsel bir dönüşüm yaptıklarını söyledi. Muhtarlar Derneği Başkanı Ayşe Taylan ise son dönemlerde tüm sorunların çözümü için yakından ilgilenen başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve tüm ekibine teşekkür etti.



SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

Muhtarlarla kurdukları iletişim sayesinde pek çok meseleye hızlıca müdahale ettiklerini vurgulayan Bakan Soylu, "Muhtarlarla bu kadar bir araya gelmemizi anlamayanlar, hatta alay edenler oldu. Bu süreci planlı bir strateji dahilinde sürdürdük. 19 Ekim'i kıymetli Cumhurbaşkanımız 'Muhtarlar Günü' ilan etti" dedi. Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ayşe Taylan da son dönemde tüm sorunların çözümü için çok hızlı hareket edildiğini kaydederek, "Ankara'ya ilettiğimiz tüm sorunlar anında çözüm odaklı hükümet sayesinde çözülüyor" diye konuştu.



'GÖREVLERİ ÇOK ÖNEMLİ'

Vali Yavuz Selim Köşger de muhtarlarla dirsek dirseğe hareket ettiklerini ve mahallelerin sorunlarına çözüm üretmek için çalıştıklarını ifade etti. Köşger, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın muhtarlık kurumuna verdiği önemi, Külliye'de binlerce muhtarla bir araya gelmesinden, muhtarların meselelerine çözüm sağlamasından, muhtarlar vasıtasıyla da mahallelerin ve vatandaşların pek çok sıkıntısını çözüm yoluna koymasından açıkça anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİ BİNA VE KAMERA SİSTEMİ

Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı İzmir Muhtarlar derneği başkanı Ayşe Taylan, muhtarlık binalarının yenilemesi için talimat veren Başkan Erdoğan'a ayrıca teşekkür etti. Kente bazı sorun yaşayan kadın muhtarların binalarına ve ofislerine tam donanımlı kamera sistemi döşendiğini de aktaran Taylan, "Bu sayede kendimizi daha güvende hissediyoruz" dedi ve emeği geçen Bakan Soylu ile Vali Köşger'e de teşekkürlerini iletti.

■ FATİH ŞENDİL