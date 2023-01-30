21 yıl sonra Nazilli’ye geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın daveti üzerine 21 yıl aradan sonra 4 Şubat Cumartesi günü ilçeye geliyor. Denizli'de düzenlenen mitingin ardından yapılan görüşmede Erdoğan, AK Partiye geçen Belediye Başkanı Özcan'ın davetini geri çevirmedi. Erdoğan, 4 Şubat Cumartesi günü Aydın'a yapacağı ziyarette Nazilli'deki vatandaşlarla buluşacak. Nazilli, Mustafa Kemal Atatürk ve Cevdet Sunay'ın ardından Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte üçüncü Cumhurbaşkanını ağırlamış olacak. Son olarak 2002 yılında Nazilli'ye gelen Erdoğan, 21 yıl aradan sonra yeniden ilçeyi ziyaret edecek. Başkan Erdoğan, Aydın'ın il merkezi Efeler'de yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılışlarını gerçekleştirip Nazilli ve Kuşadası'nda düzenlenecek programlara katılacak.



■ İHSAN KARATAŞ

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