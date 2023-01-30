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Haberler Gündem Emine Erdoğan’dan doğasever gençlere tebrik

Emine Erdoğan’dan doğasever gençlere tebrik

30.1.2023

Emine Erdoğan’dan doğasever gençlere tebrik

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi kapsamında Ankara'da topladıkları atıkları dönüşüme kazandıran gençleri tebrik etti.

Emine Erdoğan, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları tarafından organize edilen etkinliğe ilişkin sosyal medya hesabından #DünyaOrtakEvimiz etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ellerinize sağlık gençler. Her birinizin gayreti diğerine eklenerek hepimiz için daha umut dolu bir gelecek hazırlayacak. Sıfır Atık hareketinin mirasçıları, yüreği doğa için çarpan gençlerimizi gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve etkileşim aldı.

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