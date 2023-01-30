Evlat nöbetindeki aile sayısı 356’ya yükseldi

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1245 gündür sürüyor. İstanbul'dan 2018'de 20 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Ahmet için gelen anne Safiye İlhan ve yine İstanbul'dan 12 yıl önce 17 yaşında kandırılarak dağa götürülen tek oğlu Ubeydullah Muhammet için gelen Güler Laçin de oturma eylemine dahil oldu. Böylece nöbetteki aile sayısı 356'ya yükseldi. Örgütten evlatlarını isteyen aileler, "Çocuklarımızı onlara bırakmayacağız" dediler.

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