Sağlık Bakanı Koca: Temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimi artırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Her ilaç kutusunu, diğer kutulardan ayıran bir kimlik numarası olduğunu belirten Bakan Koca, sahte ilaç konusuna ilişkin şunları söyledi:

"Kutuyu, üretimden reçete edildiği hastaya kadar takip ediyoruz. Eczane raflarındaki tüm ruhsatlı ilaçlar bu İlaç Takip Sistemi'ne kayıtlı. Eczaneden alınan ruhsatlı ilacın sahte olması söz konusu değil.

Az sayıda hastaya özel olarak getirilen, başka ülkelerde ruhsatlı, Türkiye'de ruhsatı olmayan ilaçlar var. Bunlardan biri için ileri sürülen iddiaların gereği yapılmıştır. Kısa zamanda, bizde ruhsatlı olmayan ilaçların ülkeye girişinde İlaç Takip Sistemi'ne kaydını sağlayacağız."

"TEMİNİNDE ZORLUK YAŞANAN İLAÇLARIN ÜRETİMİ ARTIRILDI"

İlaç temininde, mevsimsel hastalıklardan ve hammadde üretiminden kaynaklanan sorunlar olduğuna dikkati çeken Koca, "Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı. Kısa zaman zarfında eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dahil olmak üzere, pek çok ilaç piyasaya verilecek" dedi.

Bakan Koca, çocukluk çağı enfeksiyonlarında kullanılan ve temininde sıkıntı yaşanan şurup formlu antibiyotiklerden, 2022'nin aralık ayında 1,8 milyon kutu, bugün itibarıyla ise 3,1 milyon kutu arz edildiği bilgisini verdi.

Koca, şubat ayı için üretim miktarını daha da artırmaya çalıştıklarını bildirdi.