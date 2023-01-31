MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Görmek istemeyen bir göze aydınlık fayda etmez. Ulaşamayacağımız hedefleri önümüze koymadık, koymaya da niyetimiz yoktur. Bizim işimiz kin değil, muhabbettir. Milli ve Muhammed'i ahlakı içselleştirerek yaşamaktır. Toprağına merhamet tohumu serpilmeyen ülkeler nice Fatih'lerin matemi olmuştur. İftira salgınına inancımızın şifası ile karşılık veriyoruz. Biz mertliği de biliriz, melanet emellerden hesap sormasını da mutlaka biliriz. Bu vatan, bu ülke, bu bayrak uğruna hilal bıyıklı 3 bin şehit verdik.

Milliyetçi Hareket Partisi'ne kelepçe takmak hiçbir ahlaksızın harcı değildir. Sürekli körüklenen karalama kampanyalarının müteahhitlerinin zamanı gelince burunlarından fitil fitil getireceğimizi herkes bilmelidir. Kötüleri ve kötülükleri unutursak kanımız kurusun. Saklandıkları deliklerden taş atanların bağrından millet tutacaktır. MHP'ye millet duası ve iradesi ile sahip çıkacaktır. Boşuna hayal kurmayın, boşa plan yapmayın. MHP, aslını inkar etmez, etmeyecektir. Siyaseti sokak dedikodusuna çeviren, davamıza çamur atmaya çalışan asalaklara, aşağının da aşapğısı olanlara eyvallah edersek gök girsin kızıl çıksın. Fitne saçan gazetecilerin, siyasetçilerin, sosyal medya farelerinin, FETÖ'cü hainlerin, dış bağlantılı casusların rezil olması için bekliyoruz. Şeytanın uşaklarına milletin evlatları yenilmeyecek. Emperyalizmin maşalarına, Müslüman Türk milleti eyvallah etmeyecektir. Ey mi yaman Bey mi yaman göreceğiz. Islık çalan perde arkasında dolaşan aymazları unutmayacağımızı buradan kararlılıkla ifade ediyoruz.

Bize kan sıçratmak isteyenlerin elinde şehitlerimizin kanı vardır. Operasyon uşaklarına teslim bayrağı çekecek bir korkak aramızda yoktur.

Açık hesap 14 Mayıs'ta sandıkta görülecektir. Ağızlarından salyalarla istifa edip gidenlerden bahsediyorlar, oyumuzun düştüğünden bahsediyorlar. Bir yalana bin yalan ekleyip üzerimize geliyorlar. Türkiye'yi zalimlerin kafesine hapsetmek isteyen ardamarı siyasetçi varsa Cumhur İttifakı'nın kan kaybettiğini koro halinde söylüyor.

Yazıklar olsun. Bu vatanın ekmeğini yiyip de Türk düşmanlarına kendilerini satanlara yuh olsun. Bunların hepsi Amasya'yı görmüştür. Ders almıştır. Onbinlerce vatandaşın MHP'ye kucak açışına hepsi şahit olmuştur. Vaktimiz olsa şerefin ne demek olduğunu hece hece anlatırdım. Kaybettikleri bir şeyi bunlara anlatmanın da ağır bir şey olduğunun farkındayım. Kiralık anketçiler Amasya'yı izlediniz mi? Henüz yeni başlıyoruz, alayınızı çılgına çevireceğiz. Onuruna sahip çıkmak için sıra sende, aziz milletim sıra sende. PKK'lılardan, FETÖ'cülerden, onlarla yol yürüyen 6'lı masadan hesap sormak için sıra sende, aziz milletim sıra sende. Huzurlu bir Türkiye için sıra sende, aziz milletim sıra sende.

CHP'sinden, İP'ine ve diğer partilere tavsiyem şudur. Hepinizin arıza ışığı yanıyor. Sanayiye gitmek sizi kurtarmaya yetmeyecektir.

Bıyığını kesmiş, ayrılanlar varmış. Manen aramızda olmayanlardan şikayet edecek değiliz. Gönül fermanımıza her gün katılan binlerle yolumuza devam ediyoruz. Bayağı senaryoların önümüzü kesmesine müsaade etmeyeceğiz. Ağaca bakarken ormanı gözden kaçırmayacağız. Büyük bir aile olduğumuzu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Damarımıza basanlarla, kurumsal kimliğimize organize saldıranlarla yerin 7 kat altına girseler de hesaplaşacağız. Hukukun imkanları ile layık oldukları yere kavuşturacağız.