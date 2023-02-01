Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TRT canlı yayınında gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI...

Biz bugüne kadar eserlerimizle sürekli bir gayretin içindeyiz. Eğer siz eserlerinizle halkın karşısında değilseniz halk size değer vermez. Bizim yaptıklarımızı halk 20 yıldır görüyor. Halk bunları eser olarak görüyor. Marmaray'ı görüyor, Avrasya Tüneli'ni görüyor. Bunları benim halkım bugüne kadar görmedi. Ama bunları bizimle yaşadı, gördü. Bunları yaptırmamak için ellerinden geleni yaptılar ama engel olamadılar.

TÜRKİYE YÜZYILI MESAJI

Türkiye Yüzyılı dediğimiz bir vizyon meselesidir. Biz bu vizyonla çok daha ileri adımlar atacağız. Biz milletimizle beraber yeni zaferlere inşallah ulaşacağız. Yaptığımız yatırımlarla küresel güç olmaya adım attık. Türkiye Yüzyılı, Türkiye'nin dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olacağı dönemin adıdır. İnanıyorum ki milletim yine AK Parti diyecek yine Cumhur ittifakı diyecek.

Bugüne kadar eserlerimizle bir gayretin içindeyiz. Bir partinin ayinesi iştir kampanyaya bakılmaz. Eserlerinizle halkın karşısında değilseniz. Halkımız da değer vermez. Şimdiye kadar yaptığımız yatırımlar ortada.

MENDERES'İ ASTILAR SLOGANINI ÇALIYORLAR

(Yeter Söz Milletindir) Bunlarda utanma diye bir şey yok. Astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar. Adnan Menderes'in partisi 'Yeter söz milletin' sloganını, CHP'nin tek parti faşizmine karşı yapmıştı. Bu söz millet iradesini sembolize ediyor. Millet iradesine sahip çıkanlar ancak bu sözü kullanabilir. Bugün millet iradesine sahip çıkan AK Parti'dir. Bu slogana çökmeye çalışıyorlar. Binalara slogan asmakla olmaz. Önce milli iradeye saygılı olmayı öğrenin. Bunlar bir defa milli değil. Milli olmayan bu sözü kullanamaz. Benim milletim sana inanmaz. Siz gayrı millisiniz. Bu millete hep ihanet ettiniz. Menderes'i idam ettiniz, bunun sorumlusu sizsiniz. Şimdi de Batı'dan aferin almanın peşindeler. Biz de CHP zihniyetine bugün 'Yeter' diyoruz. Ama hizmet söz konusu olduğunda, eser söz konusu olduğunda 'yetmez' diyoruz.

"YEDİLİ MASANIN RAHATINI BOZDUK"

Biz bunlara 7'li masa diyelim. 6 deyince eksik oluyor. 7'nci parti masanın altında. Biz seçim tarihini açıklayarak bunların keyfini bozduk. Bunlar kapalı kapılar arkasında toplanıp dağılıyordu. Tarihi vermesek bunlar aday açıklamayacaktı. Bırakalım adayı, aday açıklama tarihlerinde bile belirsizlik, tutarsızlık var. Biri 13 Şubat'ta diyor. Diğeri o tarihte açıklamak gibi bir planımız yok diyor. Masadakilerin hiçbiri diğerine güvenmiyor. Siz birbirinize güvenmiyorken millet size nasıl güvensin. Onlar ipleri 7'sinin elinde bir kukla koymaya çalışıyorlar. Böyle bir aday modeli millete hakarettir. Bir de aday yıpranır diye aday açıklamıyorlarmış Siz bundan korktuğunuz için aday açıklayamazken biz 22 yıldır 2023'e hazırlanıyoruz. Hizmet yıpratır. Yeter ki sizin aşk ile koşan yorulmaz anlayışınız olsun. Biz aşkla koşuyoruz. Yorulmadık, yorulmuyoruz. Yıpranmadık, yıpranmıyoruz.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI

Çıkaracakları adayın seçilme şansı olmadığını görüyorlar bundan dolayı rahatsızlar. Milletimiz bizi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı yaptı. Biz böylece ilk dönemi tamamlamış olacağız. Yeniden adaylık konusunda da hiçbir engel bulunmuyor. Bu tartışmaları gereksiz buluyorum. Bunlar, sandıktan ümidini kesenlerin başvurduğu çabalardır. Milletimiz inşallah bizi tekrar aday da yapacak, cumhurbaşkanı da yapacak.

6'LI KOALİSYONUN ORTAK MUTABAKAT METNİ

Ortak mutabakat metnini inceledim. Tam anlamıyla koalisyon dönemine dönüş söz konusu olacak. Başbakan olduğumda bakan sayısı 35'ti. Bakan sayılarını indirdik. Şu anda bizim 17 bakanımız var. Bunu şu anda o 7'li masada olanlardan bazıları bilir. Bunlar israfın ta kendisidir. Masa müdavimleri bir şeyler kapmak için ağlamaya başladı. Kendi kuklalarını aday yapıp bakanlık kapmak istiyorlar. Eski Türkiye'de olduğu gibi 6'lı masanın bakanlık kavgaları yakındır. Tüm bunlar amaçlarının hizmet değil rant olduğunu gösteriyor. Buradan hiçbir netice alamayacaklar.

7'li masa Türkiye'ye bir şey getiremez. Benim milletim de onlara bu yetkiyi vermez. Masadaki oturma düzeninden ziyaret sırasına kadar her konuda çıkmaza girenlere benim milletim yönetme yetkisi vermez. Onların vaatleri eski Türkiye. Masadakilerin talimatıyla hareket edecek bir cumhurbaşkanıyla böyle büyük bir ülke yönetilemez. Bunlar talimatı dışarıdan alıyor. 'Batı bize aferin diyecek' diyorlar. Kuklalara kim itibar eder?

"IMF İLE İRTİBATIMIZI KESTİK"

2013'te IMF'e olan borcumuzu bitirdik. Bunu Tayyip Erdoğan'ın hükümeti halletti. IMF ile irtibatımızı kestik. Şu anda 7'li masanın içinde olanlardan IMF ile görüşmeler yapanlar var. Bizim o zaman Merkez Bankası'nın rezervi 27,5 milyar dolardı şu anda 128,5 milyar dolar döviz rezervimiz var. Başbakanlığım döneminde bir ara 135 milyar dolara da çıktık. Yine çıkacağız. Çünkü bizim sistemimiz istikrar kazandı. Bir araya gelip aday seçemeyenlerin ülke yönetmeye kabiliyeti olamaz.

Bir vatandaşım önümü kesti ve bana da bir kart verdi. Bu kart 1946'nın ekmek kartı. CHP dönemindi tanımak için ekmek kartına bakacaksın. Bundan daha güzel ispat olmaz. Benim milletim bir daha bu karne dönemine dönmeyecektir.

"ÇANKAYA KÖŞKÜ ÇALIŞIYOR"

Şu anda biz Cumhurbaşkanlığı'nın Çankaya Köşkü'nde bu programı yapıyoruz. Bu köşk, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal tarafından milletimize kazandırıldı. Bunun dışında Cumhuriyetin ilk yıllarından kalma fiilen kullanımı mümkün olmayan tarihi değere sahip binalar bulunuyor. 2014'te cumhurbaşkanı seçildiğimde burada göreve başladık. Ardından 29 Ekim 2014 tarihi itibarıyla Cumhurbaşkanlığı'nın Beştepe'deki külliyesine geçtik. Burası çalışıyor. Pek çok kabulümüzü, programlarımızı, toplantılarımızı burada yapmaya devam ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in Çankaya Köşkü içinde kullandığı tek yer olan Müze Köşk ise şu anda restore ediliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN YARIN BAHÇELİ'Yİ ZİYARET EDECEK

Cumhur İttifakı, birlik ve beraberliğin siyasetteki adresidir. Türkiye'nin bekası için yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açık. Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi olarak güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Cumhur İttifakı asla pazarlıklar üzerine kurulu değildir. İnandığımız değerlere inanan ve saygı gösterenlerle yol yürüyebiliriz. Bu anlamada yeniş gelişmeler olursa bunu da olumlu karşılarız. Yarın da inşallah Devlet Bey'i evinde ziyaret edeceğim.

Meclis'e sunduğumuz düzenleme bu konudaki samimiyet testi olacaktır. Milletim başörtüsü konusunda kimlerin istismarcı olduğunu gayet iyi bilir. Bu konuyu büyük mücadeleler vererek çözdük. Bizim partimiz kapatılmak dahi istendi. O zaman CHP soluğu Anayasa Mahkemesi'nde aldı. Bay bay Kemal başı çekiyordu o zaman. Bu meseleyi biz Anayasal düzenlemeyle güvence altına alalım istiyoruz. Teklifimizi sunduk. Konu Meclis'te çözüme kavuşturulmazsa milletimiz en güzel çözümü sunacaktır. Hiçbir zaman sandıktan kaçmadık. Milletin kendisine verdiği yetkiyi özgürlük ve demokrasiden yana kullanmayanlara halkımız gereken cevabı sandıkta verecektir. Temennimiz Meclis'te bu konuyu çözüme kavuşturmaktır. Ana muhalefet, aile yapısını bozan sapkınlıklara özgürlük kisvesiyle göz yumuyor. Aile değerlerimizin tahrip edilmesine izin vermeyeceğiz. Bu milletin kutsal değeri ailedir.

Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak. Onları yol arkadaşımız olarak görüyoruz. Bizlerin gençliğini yoksulluklarla kuşattılar. Biz gençlerimiz için seçilme yaşını önce 25'e ardından 18'e indirdik. O kadar ileri gittiler ki 'Parlamento'yu çoluk çocuğa mı bırakacağız' dediler. Biz Fatih Sultan Mehmet'ten ilhamla bu adımı attık. Bu milletin gençliği bunu başarır. İşe, sıraların üzerindeki kitaplardan başladık. Çünkü biz kitap bulamıyorduk. Notları üst sınıflardan almaya çalışıyorduk. Bu çileyi yavrularımız yaşamasın dedik, sıraların üzerine kuşe kağıttan tüm kitapları koyduk. Şimdi yardımcı ders kitaplarını da sıralara koyuyoruz. Biz gençlerimize güvendik. Onlarla yürüdük ve yürümeye devam ediyoruz. Türkiye'nin en büyük gençlik hareketine sahip partisi biziz. Onların ihtiyaçlarını karşılamak için çabalayan yegane parti biziz. Üye sayımız 11 milyon 500 bin civarında. Bunların 1 milyon 100 bini sadece genç. Bayanlarda 5 milyonun üzerindeyiz. Böyle bir yapıya sahibiz.

EYT'DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

EYT konusunda çok kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Teklif Meclis'e sunuldu. Yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. AK Parti olarak teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımıza haklarını vermek istiyoruz. EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir. Bu işi inşallah bir an önce bitireceğiz.

ENFLASYON DAHA DA DÜŞECEK

Dünyada faizi sürekli yükselttiler. Ben de tam aksine faizi indirmenin mücadelesini verdim. Şu anda bizde faiz yüzde 9 bunu daha da düşüreceğiz. Benim inancım şu; başbakanlığım döneminde faizi 4,6'ya indirdik, enflasyon da 6,4 gibiydi. Faiz ve enflasyon doğru orantılıdır. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Buna inanmayanlar olabilir. Benim alanım ekonomi, neticesi de ortada. Uluslararası toplantılarda bu tezimi savundum. Şimdi biz yine indireceğiz dedik. 86'lardaydı enflasyon 64'e düştü. Daha da düşecek. Tüm mesele istikrarımızdır, güvenimizdir. 2022'de toplam bütçe giderimiz 2 trilyon 941 milyar lira oldu. Bütçe gelirimiz ise 2 trilyon 802 milyar lira olarak gerçekleşti. Bütçe açığımız yılın tamamında yalnızca 139,1 milyar lira oldu. Toplamda 171,8 milyar lira faiz dışı fazla verdik. COVID-19 salgını, emtia ve enerji fiyatlarındaki artışlara rağmen 4 yılın ardından yeniden faiz dışı fazla vermeyi başardık.

Bütçe açığını 2002 yılında yüzde 11,1 seviyesinde devralmıştık. Bunu 2022 yılında yüzde 1'e düşürmüş durumdayız. Bu yıl ayrıca faiz harcamalarının bütçe içindeki payını da azalttık. Bütçede yakaladığımız güçlü gelir performansını sağlamak için ne vergi artırdık ne yeni vergi getirdik. Tam aksine yükleri düşürdük. Uluslararası kuruluşlar büyümeyi de açıklıyorlar. Şu anda büyümede 5,5'i yakalamış durumdayız.

KİNCİ EL KONUTTA FİNANSMAN DESTEĞİ

İkinci el konutlarla ilgili destek olmak için ayrı bir proje yapılacak. Planlama çalışmaları sürüyor. Önceliği ilk evini alacaklara ve yeni konut arzına veriyoruz. Bununla birlikte üretim ve istihdamı da artırmak istiyoruz. Bu tabii seçim sonrası atılacak bir adım. Bizim tabii bu konuda ciddi bir tecrübemiz var. Orta gelirliye destek olacağız dedik, yaptık. 21 ilde Roman vatandaşlarımıza özel proje için hazırlık yapıyoruz. Her vatandaşımızı uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi yapmak istiyoruz. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut projesini yaptık. Bunu ilk biz yaptık ve 20 yıldır da yapıyoruz. Yeni projeleri de hayata geçirmekten geri durmayacağız.

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ

Terörle mücadelede verilen taahhütler yerine getirilmedi. Özür dilemek yetmez.