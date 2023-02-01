‘CİRİT’ hedefleri tam 12’den vurdu

KARS'TA 18 Ocak'ta başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı tatbikatı 'Kış Tatbikatı-2023', 19'uncu Kolordu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nca Kars'taki Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda devam ediyor. Dün tatbikat alanında Roketsan tarafından üretilen lazer güdümlü 'CİRİT' füzeleriyle atış yapan Mehmetçik, hedefi 12'den vurdu. Prova kapsamında bakımları yapılan ve namluları test edilen toplar da ateşlendi. Zorlu kış şartlarına rağmen başarıyla devam eden tatbikatta Mehmetçik hedefleri vurmakta zorlanmadı.

8 ÜLKE FİİLEN KATILDI

TATBİKATA Türkiye, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, İtalya, Kazakistan, Kosova ve Özbekistan fiilen, Almanya, Bahreyn, Birleşik Krallık, Etiyopya, Katar, Kırgızistan, Kuveyt, Libya, Malezya, Moğolistan gözlemci olarak katıldı. Bin 758 personelin yer aldığı, 43 değişik türde 651 araç, 28 farklı tür ve çapta 865 silah kullanılan tatbikat, zor şartlar altında gerçekleştiriliyor.