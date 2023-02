İsveç’in üyeliği derin dondurucuya alınmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Bahçeli, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstererek İsveç'in NATO üyelik sürecinin dondurulması gerektiğini söyledi. Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecini de değerlendiren Bahçeli, bu konuda Başkan Erdoğan ile aynı fikirde olduklarını belirterek üyelik için yeşil ışık yaktı.

'NEFRETLE KINIYORUZ'

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçlerine dair değerlendirmede bulunan Bahçeli, "İsveç ve Danimarka başta olmak üzere Kur'an-ı Kerim'e ve inançlarımıza yönelik yaygın tahrik ve azgın saldırıları nefretle kınıyoruz. İsveç'in NATO üyeliğinin derin dondurucuya alınmasından yanayız. Buna karşılık Finlandiya'nın kendi özel şartları çerçevesinde NATO üyeliğinin makul olduğu hususunda Sayın Cumhurbaşkanımızla aynı görüşü paylaşıyoruz. Kitabımıza el uzatan din ve millet düşmanlarına her anlamda kapalı ve karşı olduğumuzu da buradan açıklıyorum. Geçen hafta dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne yapılan kanlı saldırıyı kınıyor, hayatını kaybeden soydaşımıza Allah'tan rahmet diliyor, can Azerbaycan'ın her zaman yanında olacağımızı belirtiyorum. Unutulmasın ki, Azerbaycan ne kadar Türk ise güneyi de o kadar Türk'tür ve bizim can beraberimizdir" dedi.

'SIRA MİLLETE GELECEK'

Cumhur İttifakı'nın oy oranında düşüş yaşandığını söyleyenler olduğunu belirten Bahçeli, bu sözlere yönelik eleştirilerde bulunarak, "Türkiye'yi zalimlerin kafesine hapsetmek için tertip içinde olan ne kadar kokuşmuş zihniyet sahibi ve ar damarı çatlamış siyasetçi varsa Cumhur İttifakı'nın zayıfladığını, kan kaybettiğini koro halinde söylüyordu. Bu cürüm ve müfteri güruhuna gerçekten de yuh olsun, yazıklar olsun, bu vatanın ekmeğini yiyip de Türk düşmanlarının vaatlerine kendini satanlara da her şey haram olsun. 14 Mayıs 2023 tarihine kadar konuşacaklarını konuşsunlar, sonra sıra Türk milletine gelecektir" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI YASAYA UYGUNDUR"

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olması için yasal bir engel bulunmadığını söyleyen Bahçeli, "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığına birdenbire seslerini yükseltmeleri, itiraz ve tepkilerini yoğunlaştırmaları bir defa milletimizin umutlarını küllemek ve kündeye getirmektir. Bu beyhude çabanın sonu ve sonucu elbette hüsrandır. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı bal gibi, buz gibi yasaya uygundur; Anayasa'ya uygundur, ahlaken ve hukuken de meşrudur" diye konuştu.