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Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşüyor

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmede, seçim süreci ve siyasetteki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

02.02.2023, 15:11 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023, 15:25

Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşüyor

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek görüşmenin saati 15.00 olarak açıklandı.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde seçim süreci, yasal düzenlemeler, meclis çalışmaları gibi kritik başlıklar masada olacak.

Görüşmede ekonomi ve dış politikadaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile son olarak 29 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.

Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik anlayışının siyasetteki adresi olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin bekası için yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açıktır. AK Parti, MHP ve BBP olarak güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz" ifadelerine yer vermişti.

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