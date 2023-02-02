Bay bay Kemal

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, 20 yıl önce hükumete gelirken millete verdikleri tüm sözleri yerine getirdiklerini söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin son 20 yıl içerisinde büyük atılımlar gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Son 20 yılda ülkemizin demokrasi ve kalkınma yürüyüşü öylesine hızlı oldu ki muhalefet bile bunun gerisinde kaldı" dedi.

'KEŞKE BAKMAZ OLAYDIK'

BİLİYORSUNUZ, önceki gün 6 parti güya aylarca çalışıp, uğraşıp, didinip hazırladıkları bir ortak politikalar metni yayınladı. Ülkemizin 6 güzide partisi bir araya gelip, böyle bir metin hazırlayınca insan ister istemez şöyle bir beklentiye giriyor; neyin nesidir? Öyle ya biz 20 yıldır gece gündüz çalışmaktan ola ki bazı şeyleri gözden kaçırmış, bazı şeyleri ihmal etmiş, hatta bazı konularda hata yapmış olabiliriz. Netice itibarıyla hepimiz beşeriz, yani hepsi mümkün. Gerçi karşımızda henüz bir cumhurbaşkanı adayı bile belirlemekten aciz bir masa olduğu hakikatini unutmuyoruz. Bu masanın bizim yaptıklarımızı, hedeflerimizi, vizyonumuzu aşacak bir belge ortaya koyabilmesine de pek ihtimal vermiyoruz; ama yine de 'ne yapmışlar' bir bakalım dedik. Keşke bakmaz olaydık. Bu partilere umut bağlayanlar adına gerçekten çok üzüldük" diye konuştu.

HEPSİ YAPILAN PROJELER

ERDOĞAN, muhalefetin açıkladığı metnin başlıklarıyla ilgili değerlendirmeyi genel merkez ve bakanlıkların yeri geldiğinde paylaşacağını ifade ederek, "Bunlar bırakın yeni projeler için kafa yormayı ülkede ne yapılıp edildiğine bile hiç bakmamışlar. Baksalar 'Ortak Politikalar' diye açıkladıkları metindeki hususlardan çoğunun, vaat ettiklerinin daha fazlasıyla zaten yapılmış veya yapılmakta olduğunu herhalde görürlerdi. Gözleri var görmüyor, ağzı var konuşmuyor. Çünkü kalpler tamamen mühürlenmiş" ifadelerini kullandı.

'KARA MİZAHIN ÖRNEĞİ'

ERDOĞAN, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Muhalefetin en üst düzey temsilcisi ve en güçlü aday alternatifi olan Kılıçdaroğlu'nun idrak derecesinin boyutunu gösteren şu örnek bile adeta bir kara mizah içinde yaşadığımızın işaretidir. Biliyorsunuz CHP'nin başındaki zata zaman zaman istihza ile yerli ve milli vasıflara sahip olmadığına işaretle 'Bay Kemal' diye hitap ediyoruz. Bu zat cumhurbaşkanı adaylığına niyetlenince kendi akıllı uslu bir sıfat aramak yerine sonundaki ünlemi anlamadan 'Bay Kemal' ifadesini sloganı haline getirmiş" dedi.

'TEPE TEPE KULLANSIN'

ERDOĞAN sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz muhatabımızı tanıyoruz. Adaylığını zor yetiştirecek. Slogandı, programdı, vizyondu onları hiç yetiştiremez. Memleketin her işi gibi muhalefetin adayının sloganını bulmak da bize kaldı. Madem Bay Kemal bu ifadeyi bu kadar sevdi öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganı da vereyim. Bay bay Kemal. Alsın tepe tepe kullansın. Telifini de istemeyiz. Bizden yana helali hoş olsun. Kardeşlerim biz bunları söyleyince 'Vay efendim Tayyip Erdoğan bizle maytap geçiyor' diye feveran ediyorlar. Siz dalga geçilecek iş yaparsanız elbette biz de dalgamızı geçeriz. Memleketin gülmeye, eğlenmeye de ihtiyacı var. Hiçbir işe yaramıyorsunuz, bari bu işe yarayın." Öte yandan Erdoğan, AK Parti Grubu'nun, Genel Kurul toplantılarına katılmada sıkıntı yarattığını öğrendiğini vurguladı. Erdoğan, "Genel Kurul'da eğer yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa, bu millet hakkını sizlere helal etmez. Eğer kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Bunu da böyle bilin" sözlerini sarf etti.

"DÜŞTÜKLERİ HALE BAK"

ERDOĞAN, muhalefete eleştirilerine devam ederek, "Genelkurmay Başkanlığına ve MİT Başkanlığına sataşarak bu kurumlarımızın sınırlarımız dışında bile tepelerine binip başlarını ezdiği tüm terör örgütleriyle, onları kullananlara selam veriyorlar. 'Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne, savunma sanayi projelerine dokunacağız' diyerek, kendilerine rakip istemeyen, ülkemizin bu alanlarda üstlenmesinden rahatsız olan Batı'ya selam veriyorlar. Hatta içlerinden bir tanesi çıkmış diyor: 'Batı bize aferin diyecek.' Yazıklar olsun. Ya sen Batı'nın 'aferin' demesine bu kadar muhtaç mıydın? Düştükleri hale bak" diye konuştu.