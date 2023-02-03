“Türkiye’ye karşı yeni bir psikolojik harp başlatıldı”

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'Jandarma Genel Komutanlığı 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Son günlerde bazı büyükelçiliklerin ve konsoloslukların Türkiye'de geçici süreyle güvenlik nedeniyle kapatılmasına ilişkin konuşan Soylu, "Bu ülkede büyükelçiler, Türkiye'ye deklarasyon yayınlamışlardır. Sebebi ise Türkiye içerisindeki hukuka ayar vermek ve Türkiye'yi istikrarsız hale getirmek" dedi.

TERÖRİST SAYISI DÜŞÜŞTE

İSTİKLAL Caddesi saldırısı ve Hatay'daki polisevine yapılan saldırının, 2022'de büyükelçilerin altına imza attığı bildiriden farklı olmadığını dile getiren Soylu, "İçlerinde kalmış büyük bir planın parçasıdır. Türkiye'de yaklaşık 3-4 gündür bir DEAŞ hadisesi üzerinden büyükelçiliklerin, bazı ibadet alanlarının tehlikede olduğunu ortaya koyarak, bir kurumumuza ilettiği istihbarı bir notla diğer büyükelçilere de, 'Biz kapatıyoruz, siz de kapatın' telkininde bulunarak, 60 milyon turist hedefi koyduğumuz bir günde, 51 milyon turistin geldiğini, 46 milyar dolar turizm geliri elde ettiğimizi açıkladığımız bir günde Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır" dedi. Soylu konuşmasında, terör örgütünün dağlardaki terörist sayısının 100'ün altına düştüğünü de duyurdu.