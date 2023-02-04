Başkan Erdoğan’dan Altılı Masa liderlerine: Avrupa’nın aferinine muhtaçlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl süren restorasyon çalışmaları tamamlanan Aydos Kalesi ile 127 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Sultan Korusu'nun açılışını yaptı. Sultanbeyli Meydan'da gerçekleşen açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da yer aldı.

13 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından Aydos Kalesi ile 127 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Sultan Korusu büyük coşkuyla açıldı.

AÇILIŞ TÖRENİNE YOĞUN İLGİ

Törene yoğun ilgi gösteren kalabalığa coşkuyla seslenen Erdoğan, "Bir yanı Aydos Dağı'na, diğer yanı Teferrüç Tepesi'ne dayanan ilçemizi bugün her iki tarafta da iki büyük esere kavuşturuyoruz. Bugün açılışını yaptığımız eserler, konumları ve hikayeleriyle ihtimamı hak eden yerlerdir. Kalede 13 yıldır adeta iğneyle kuyu kazar gibi sürdürülen çalışmaların ve belediyemizin yaptığı yatırımların neticesinde ortaya böyle bir eser çıktı. Sultan Korusu da yaklaşık 127 bin metrekare bir alanda, kütüphanesinden sosyal, kültürel, sportif tesislerine, yürüme ve bisiklet yollarından otoparkına kadar ilçemize yakışır bir mesire yeri oldu. Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz Aydos Kalesi'nin ve Teferrüç Tepe'deki Sultan Korusu'nun ilçemize, şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"CHP DEMEK ÇAMUR DEMEK"

İstanbul'u yeniden ayağa kaldırdıklarını belirten Erdoğan, "Biz gelmeden önce ne vardı İstanbul'da? Çöp, çukur, çamur. CHP bu demek. Bay Bay Kemal'e 14 Mayıs'ta dersi vermeye hazır mısınız? Yandaşlarına dersi vermeye hazır mısınız? Ben size inanıyorum, size güveniyorum. Evelallah durmak yok. Boğazın her iki yakasında yaptığımız devasa yatırımları, denizin altından geçirdiğimiz Marmaray ve Avrasya Tüneli'yle biz bu ülkede tarih yazdık, tarih. Fatih'in torunları olarak biz de Marmaray'ın altından raylı sistemi yürüttük. Bay Bay Kemal, var mı böyle bir eseriniz? Yanındakiler var mı böyle bir eseriniz?" diye konuştu.

"HERKESE EYVALLAH EDERLER"

Başkan Erdoğan, "Kendi köhne düzenlerini sürdürmek için vesayetten darbeye, terör örgütlerinden emperyalistlere kadar herkese göz kırpanlar hep olduğu gibi yine karşımızda kol kola girdiler. Ne diyor? Batı ne diyecekmiş? Vay, vay, vay. Yazıklar olsun. Avrupa'nın aferin demesine bunlar muhtaç. Biz ise işte karşımdaki milletimin aferin demesine ihtiyacımız var. Bunlar herkese eyvallah ederler. Bir tek değerleriyle, inancıyla, tarihiyle, kültürüyle, ihtiyaçlarıyla, beklentileriyle bu millete dönüp bakmazlar. Biz de hayatımızın her safhasında olduğu gibi bugün de sadece Allah'a güveniyor, sadece milletimizden destek bekliyoruz" dedi.

Erdoğan konuşmasının devamında, "Git George'dan aferin almaya devam et. Gözünü Amerika'ya, Avrupa'ya başka yerlere dikip rotasını oralardan aldıkları işarete göre belirler. Bu CHP, şu anda o masanın etrafında olanlardan birileriyle, otellerin lobilerinde IMF ile görüşmeye devam ettiler. 14 Mayıs'ta seçimlerde, küresel güçleri arkasına alarak, yeniden tek parti faşizmini hortlatmak isteyen zihniyete karşı yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz. Önümüzdeki seçimlerde, yeter söz de karar da gelecek de milletindir diyerek huzurunuza geliyoruz. CHP'nin başındaki zatın, büyük bir hevesle sarıldığı Bay Kemal sıfatını terfi ettirdik. Şimdi 14Mayıs'ta adı Bay Bay Kemal çevireceğinizden şüphe duymuyorum" diye konuştu.