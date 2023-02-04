Soylu’dan ABD Büyükelçisi’ne: Pis ellerini Türkiye’nin üzerinden çek

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Lara Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen İl Göç İdaresi Genel Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Bakan Soylu, Türkiye'nin 3.5 milyon Suriyeli sığınmacısı olduğunu belirterek, ülkemizin kendilerine sahip çıkmasını beklediklerini söyledi.

ERDOĞAN'DAN KORKUYORLAR

KAÇAK göçe müsaade edilmediğini belirten Soylu, "Kim suç işlemişse gereği yerine getirildi. Son 12 ayda 130 bin kişiyi kendi ülkelerine geri gönderdik" dedi.Ülke içindeki yabancı teröristlerin tespitiyle ilgili Türkiye'nin önemli bir performans ortaya koyduğunu vurgulayan Bakan Soylu, " Türkiye'nin bir de şöyle bir talihsizliği var, Türkiye'ye gelen her Amerikan Büyükelçisi, 'ben Türkiye'de nasıl darbe yaparım, yaptırırım' telaşı içerisindedir. Diğer büyükelçilerini toplar, fıs fıs fıs, onlara akıl vermeye çalışır. Türkiye'yi de dizayn edebileceklerini zannediyorlardı ama bir adam oyunlarını bozdu, Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

Amerikan Büyükelçisine açıkça seslenen Bakan Soylu, "Hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyorum. O pis ellerinizi, o maskeli, sırıtan yüzlerinizi Türkiye'nin üzerinden çekiniz. Bu kadar açık" açıklamasını yaptı.