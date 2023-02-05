Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli’den CHP Genel Başkanı’na sert tepki: Kılıçdaroğlu gelse ne olur gelmese ne

Son dakika haberleri... MHP Lideri Devlet Bahçeli Tekirdağ'da önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından derlenenler:

Türk milleti bağımsızlığının ve varlığının bedelini şehit kanlarıyla ödemiştir. Eşitlik ve hürriyet cumhuriyetin taşıyıcı kolonlarından sadece ikisidir. Cumhuriyet, küresel emperyalizmin bağış veya bahşişi değildir. Türk devleti onun bunun siparişiyle kurulmuş değildir. Türkiye'nin geleceği yabancı başkentlerde belirlenemez.

Türk ve Türkiye Yüzyılı, Türk milletinin yüksek vasfının kardeşlik ve kader ortaklığının mükafatı ve methiyesi olacaktır. Türkiye parmak sallanarak hizaya sokulacak bir ülke değildir. Türkiye onun bunun dayatma ve yaptırım tehditleriyle duruşundan taviz verecek bir ülke de değildir.

"BATIDAN AFERİN BEKLEYEN TÜRKİYE KARŞITLARI!"

Ülkemizin hak ve çıkarlarına önem ve öncelik verdikleri yoktur. Bunlar Batı'dan aferin bekleyen Türkiye karşıtlarıdır.

Ortak mutabakat metninde FETÖ'cülere af vaadi, Pensilvanya'ya muhabbet, KHK'lılara ümit, PKK'ya açık çek, HDP'ye güvence, söz ve uzatılmış kirli eller vardır.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Kılıçdaroğlu ben geliyorum diyor, kendisine geleceği varsa göreceği de var diyerek meydan okuyoruz. Zillet ittifakı adaysız şekilde siyaset arenasında dolaşıyor. Kazanacak aday açmazı ittifakı birbirine düşürmüştür.

İYİ Parti CHP'ye kazan kaldırdı, masaya kutuplaşma hakim. Cumhur İttifakı Türk milletinin can evidir. Bu can ele geçirilmez, talan edilemez.

KONSOLOSLUK KAPATAN ÜLKELERE SERT TEPKİ

9 ülkenin İstanbul'daki konsolosluklarını terör tehdidini bahanesiyle kapatmaları tek kelime ile rezalet. ABD bu işte öncü rol oynamış kuklalarını hareket geçirmiştir. Korku yaratmaya çalışmak asıl korkaklıktır.

Mavi Vatan'da sabrımızı zorlayan Yunanistan'a haddini bildirmek için aziz milletim sıra sende.