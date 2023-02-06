  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem AFAD, depremzedelere yardım için SMS ve banka hesap numaralarını paylaştı

AFAD, depremzedelere yardım için SMS ve banka hesap numaralarını paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında afetzedelere yardım etmek isteyenler için SMS ve banka hesap numaralarını paylaştı. Vatandaşlar "https://www.afad.gov.tr/depremkampanyasi2" internet sitesinden ve "DEPREM" yazıp 1866'ya SMS göndererek bağışta bulunulabilecek

AA

06.02.2023, 16:05

AFAD, depremzedelere yardım için SMS ve banka hesap numaralarını paylaştı

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen çalışmalara destek vermek isteyenlerden yoğun şekilde yardımda bulunma talebi geldiği belirtildi.

Açıklamada, depremden etkilenen illerde yürütülen çalışmalara destekte bulunmak isteyenlerin "DEPREM" yazıp 1866'ya SMS göndererek 20 lira bağışta yapabileceği kaydedildi.

Afetzedeler için banka hesap numaraları üzerinden de bağış yapabileceği belirtilen açıklamada, kuruma ait bağış hesapları paylaşıldı.

Bağış hesaplarına, AFAD'ın, "https://www.afad.gov.tr/depremkampanyasi2" internet sitesinden de ulaşılabilecek.

Kahramanmaraş'ta deprem bölgesi havadan görüntülendi Enkaz altındayken bunları yapmak hayatınızı kurtarabilir! Deprem anında ve sonrasında neler yapılmalı? Turkish Cargo deprem bölgesine yardımları ücretsiz taşıyacak Kahramanmaraş'taki depremin ürkütücü sesi kaydedildi

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA