Kabinenin gündeminde ekonomi var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak Kabine Toplantısı'nda ana gündem ekonomi olacak. Son kabine toplantısında cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma müjdesini veren Erdoğan'ın, yine ekonomiye dair yeni müjdeler vermesi bekleniyor. Kabine'de geçici işçileri ilgilendiren sıcak bir başlık yer alacak.



60 BİN KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 60 bin kişiyi ilgilendiren bir çalışma yürütüyor. Devlet Demiryolları Orman Genel Müdürlüğü, şeker fabrikaları gibi kurumlarda çalışan geçici işçilerin sorununa formül olacak çözüm aranıyor. Bu işçileri 12 ay boyunca çalıştırabilecek şekilde olacak bir model üzerinde çalışılıyor. EYT yasa teklifindeki son durumun da ele alınacağı toplantıda, komisyondan geçen aile ve başörtüsünü içeren anayasa değişikliği teklifi de konuşulacak. Ayrıca, Türkiye'nin terörle mücadele ve dış politikaya dair konuları da masaya yatırılacak. İsveç, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

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