7,7’lik facia

Kahramanmaraş deprem felaketinin en fazla yaşandığı illerden biri. AFAD'ın verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04:17'de gerçekleşen deprem ülkenin birçok noktasından hissedildi.

BABASININ ELİNİ BIRAKMADI

Öte yandan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği bölgede mucize kurtuluşlar da yaşandı. Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 5 yaşındaki çocuk, depremden 7 saat sonra canlı olarak kurtarıldı. Minik Ayşe, kurtarma esnasında babasının elini bir an olsun bırakmadı. Depremde yıkılan binada yaşayan 4 kişilik Güneş ailesi, annenin öğretmen grubundan yazışarak yardım istedi. Bunun üzerine çok sayıda öğretmen enkaz başına giderek, ailenin kurtarılması için çalıştı. Anne, baba ve erkek çocuk sabah erken saatlerde kurtarıldı ancak 5 yaşındaki Ayşe Kübra Güneş'e ulaşmak kolay olmadı. Öğretmenler, sağlık ekipleri ve jandarmanın çalışmasıyla Ayşe Kübra Güneş'in yeri tespit edildi. Ekipler 5 yaşındaki kız ile sürekli konuşarak, sakin tutmaya çalıştı.

7 SAAT SONRA GELEN MUCİZE

Minik kız, ekiplerin telkiniyle babasına enkaz altından 'İyiyim' mesajı gönderdi. Ayşe, ekiplerin çalışması sonucu depremden 7 saat sonra canlı olarak enkazdan çıkartıldı. Babasına kavuşan minik kız, sedyeye konularak ambulansa götürülmek istendi. Babasının elini bir an olsun bırakmayan Ayşe Kübra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'DEVLETİMİZ TÜM İMKAN VE KABİLİYETLERİYLE SAHADA'

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremle ilgili, "Büyük bir afetle karşı karşıyayız. Olay çok yeni. Devletimiz tüm imkan ve kabiliyetleriyle sahada" dedi. Başkan Güngör, "Vatandaşlarımızdan ricamız, kalabalığa neden olmamaları, trafiği aksatmamaları. Ekiplerin çalışabilmesi için yardımcı olmamız gerekir. Herkese geçmiş olsun" diye konuştu.