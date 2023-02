AFAD duyurdu: Deprem bölgesinde can kaybı yükseldi

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerle ilgili AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Depremlerde 2 bin 921 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 15 bin 834 kişinin yaralandığını açıklayan Sezer, 65 ülkeden de yardım ve destek talebi olduğu bilgisini paylaştı. Sezer, söz konusu ülkelerden gelecek ekiplerin, planlar doğrultusunda afet bölgelerine nakledileceğini kaydetti.

2 BİN 921 CAN KAYBI, 15 BİN 834 YARALI

Sezer, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin, "Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında artışlar var. Can kaybı sayısı an itibari ile 2 bin 921'e yükseldi. Yaralı vatandaşımızın sayısı 15 bin 834. Şu ana kadar 65 ülkeden yardım ve destek talebi var ve bu ülkelerin de yardım taleplerini planlar doğrultusunda naklediyoruz. 16 bin 400 personelimiz ile yabancı ülkelerden gelen personellerle beraber şu anda afet bölgelerinde yoğun bir çalışma var." ifadesini kullandı.

Deprem bölgelerindeki zorlu kış şartlarına da vurgu yapan AFAD Başkanı Sezer, "Diğer taraftan da kış şartlarından dolayı barınma ihtiyaçlarını afet bölgelerine gönderiyoruz. Şu ana kadar 65 bin kadar çadır ve çadır içi malzeme, 300 binin üzerinde battaniye ve diğer ısıtıcı türü malzemelerimiz gönderilmiş durumda. Vatandaşlarımız Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ve Milli Eğitim Bakanlığı'na ait yatakhanelerde misafir edilmektedir. İkram araçları ve mobil mutfaklarımızla birlikte tüm sivil toplum kuruluşlarımız afet bölgesinde. Ülkemizin bütün imkanlarını afet bölgesine Adana'dan Gaziantep'ten Malatya'ya kadar havaalanlarımızı kullanılarak buradaki personel sayılarımızı takviye ettiğimizi ve sahada aram kurtarma faaliyetlerini devam ettirdiğimizi belirtmek istiyorum" dedi.

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar yaptığı son dakika açıklamasında, şu ana kadar yaşamını yitiren vatandaşımızın sayısı 3 bin 381 olduğunu belirtti.

