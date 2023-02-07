AFAD’dan deprem sonrası iletişim uyarısı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin ardından cep telefonlarıyla iletişime ilişkin uyarıda bulundu. Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının" bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, tedirgin etmeye yönelik haber ve iddialara karşı uyarı yaptı. Tatar, "Değişik kanallardan vatandaşlarımızı tedirgin etme yoluna giden insanlar var. İddialar var, hepsi akıl dışı. Hangi noktada hangi büyüklükte deprem olacağını söylememiz mümkün değil. Vatandaşlarımız hiçbir dedikoduya itibar etmesin" dedi.

Ayrıca, AFAD, SMS yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya destek vermek için, "DEPREM" yazıp 1866'ya SMS göndererek 20 TL bağışta bulunulabilecek.