Bahçeli’den MHP Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar: Gün, birlik, beraberlik ve kenetlenme günüdür

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"ARTÇI SARSINTILAR KESİNTİSİZ ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTEDİR"

"Gündemimizin yegane konusu depremdir. Bu gerçeği değiştirmemiz imkansızdır. Coğrafyamızı yok saymamız mümkün değildir. Dün sabaha karşı saat 4.17'de Kahramanmaraş'ta 7.7 şiddetinde deprem meydana gelmiş. Kahramanmaraş'ın yanı sıra çok sayıda ilde hissedildi. Yine dün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 12.24'de 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Artçı sarsıntılar kesintisiz şekilde devam etmiştir.

"İKİ BÜYÜK DEPREMDE AĞIR BİLANÇO ORTAYA ÇIKTI"

İki büyük depremde ağır bilanço ortaya çıktı. Gün, birlik, beraberlik ve kenetlenme günüdür.

Zorlukları muhakkak aşacağız. Devlet ve hükümet deprem bölgesinde teyakkuzdadır. MHP arama kurtarma mücadelesine sonuna kadar destek sağlayacak, hükümetin yanında olacaktır. Sükunet, metanet ve cesaretimizi kaybetmemeliyiz.





"VANDALLARA, ÇIKARCILARA KESİNLİKLE GÖZ YUMMAYACAĞIZ"

Normal zamanlardaki gibi mesnetsiz eleştirilerin sahneleneceği bir zamanda değiliz. Provokasyon peşinde koşan vandallara, çıkarcılara, utanmazlara kesinlikle göz yummayacağız.

Bu da geçecektir. Allah bizimledir. Bu çilemizde bitecektir. Çankırı'da yapmayı planladığımız açık hava toplantımızı deprem nedeniyle başka bir tarihe erteledik."

"TÜRK VE TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİ YENİ DÜNYANIN AKIŞ VE İLERLEYİŞİNİ LEHİMİZE ÇEVİRECEKTİR"

Partimizin kuruluşuyla milliyetçilik, Anadolu'da millet evlatlarının gönlüne yerleşmiştir. Önündeki tüm engellere rağmen milliyetçilik, vatandaşlarımızın partimize olan ilgisi artmış ve siyasi bir müessese olarak MHP millette sağlam bir yer edinmiştir. Partimiz tüm imkanlarla tüm yurtta teşkilatlanmış, geniş ve güçlü yapısını, karar mekanizmalarını temin etmiştir. MHP yalnızca Türkiye'yi değil, soydaşlarımızı, mazlum milletleri küresel kargaşadan kurtaracak bir anlayış olmayı başarmıştır. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefi yeni dünyanın akış ve ilerleyişini lehimize çevirecektir. "