Bakan Kurum’dan Kahramanmaraş’taki depreme ilişkin önemli açıklamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

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Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar:

"Erzincan depreminden sonra ülkemizin son bir asırda gördüğü en büyük deprem felaketidir. Bölgedeki 10 ilimizi doğrudan etkilemiştir. Son bir asırdaki en büyük felakettir. 13.5 milyon vatandaşı etkiledi. 3381 can kaybı, 20 bin 426 yaralı var. Yaralılarımız tedavşi altındadır. İlk andan itibaren ekiplerin sahadaydı. Ocaklarımıza ateş düştü, yüreğimizi dağladı... Bu acı tarif edilemez. İkinci 24 saate girdik. 72 saat bizim için çok kıymetli.

Bölgeye gelen valkilerimizin ekipleriyle birlikte gerekli hizmetleri veriyoruz. Gaziantep'teki depremde, otoyoldaki kısmi çökmeler nedeniyle ulaşımı kontrollü şekilde sağladık. Bölgeye acil yardımın ulaştırılması, tahliye süreçlerinin takibini gerçekleştirmiş oldu.

Vatandaşlarımızdan mümkün olmadıkça Osmaniye-Gaziantep yolunda trafiğe çıkmamalarını, ekiplere öncelik vermelerini istiyoruz."

Ayrıntılar geliyor...