Başkan Erdoğan’dan kriz merkezinde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere yönelik önemli açıklamalarda bulundu.





Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Uzmanlar bu iki depremi istisnai yer hareketi olarak tabir ediyor. Çok büyük bir yıkıma sebep oldu. Coğrafyamızın en büyük felaketlerinden biri ile karşı karşıyayız.

2 büyük Deprem 13,5 milyon vatandaşımızın yaşadığı 10 kenti etkiledi. Her iki depremde yeryüzünde 7 km gibi yıkımın şiddetini artıran bir yakınlıkta yaşanmıştır. Bu depremler çok geniş bir alanda çok büyük yıkıma sebep olmuştur. Uzmanlar bu iki depremi istisnai yer hareketi olarak tabir ediyor. Çok büyük bir yıkıma sebep oldu. Coğrafyamızın en büyük felaketlerinden biri ile karşı karşıyayız.

Ekiplerimiz fedakarca hareket etmektedir. Yurt içinden ve yırt dışından ekiplerle sayı artıyor. Çok fazla gönüllü de yardım çalışmalarında yer alıyor. Tüm tedbirleri adım adım hayata geçiriyoruz.

İlave vali ve kaymakamlar görevlendirdik. Her ilimizde bir bakanımız yürütülen felaketlere refakat ediyor. Hemen 100 milyar liralık kaynağı seferber ettik. Zorunlu olmadıkça kimsenin Deprem bölgesindeki yolları kullanmaması gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. 1000 e yakın ambulans toplamda 5 bin sağlık personeli katılıyor.

Güvenlik güçlerimizden çok sayıda personel arama-kurtarma çalışmalarında görevlendirildi. TSK tüm imkanlarıyla arama-kurtarma ve tahliye çalışmalarında yer almaktadır. Emniyet teşkilatımız tüm unsurlarıyla sahadadır. Güvenlik korucularımız da çalışmalara katılmaktadır. Depremin etkilerinin detaylı tespiti için İHA'larımızı da devreye aldık. Binlerce gönüllümüz AFAD'ın koordinasyonunda bölgeye gitmektedir. Tüm belediyelerimiz ellerindeki araç gereçlerini bölgeye göndermektedir. Altyapının yeniden ayağa kaldırılmasında görev alacak binlerce iş makinesi bölgeye doğru hareket halindedir.

Ölü ve yaralı sayımız maalesef giderek artıyor. Şu anda 3 bin 549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var. Tesellimiz 8 binin üzerinde vatandaşımızın sağ olarak kurtarılmasıdır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Depremde yaşanan 10 ilde 3 ay sürecek OHAL kararı aldık.