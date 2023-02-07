Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan birlik çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 şiddetindeki depremin ardından, devletin tüm birimlerini harekete geçirdi. Valiliklerin kendi illerindeki tüm imkanları seferber etmesi yönünde talimat veren Başkan Erdoğan, depremden etkilenen 10 ilde valiliklerin yanına 10 vali daha görevlendirdi. Kabinedeki Bakanların da bölgedeki farklı illere intikal etmesini istedi.

DERİNLİĞİ 7 KİLOMETRE

AFAD koordinasyon merkezinde yaşanan felaketle ilgili detaylı bilgi alan Başkan Erdoğan, daha sonra kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, "Yaşanan deprem son bir asırda 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketti. Derinliği 7 kilometre olarak belirlenen depremin Kahramanmaraş'ın yanı sıra, Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana illerinde de yıkıma yol açtı. Güney komşumuz Suriye'nin Türkiye sınırına yakın şehirlerinde de ciddi yıkımlar yaşandı" dedi.

9 BİN PERSONEL BÖLGEDE

Deprem bölgesindeki pek çok binada enkaz kaldırma çalışması sürdüğü için ölü ve yaralı sayısının nereye kadar yükseleceğini henüz bilinemeyeceğini belirten Erdoğan, "Temennimiz en az can kaybıyla bu felaketi atlatmış olmamızdır. AFAD ve Kızılay gibi doğrudan afet görevi olan kurumların ekiplerini bölgeye gönderdik. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve belediyelerimiz, afet konusunda altyapısı olan birimler ve kurumlar göreve çağrılmıştır. Önceliğimizi arama kurtarma çalışmalarına verdik. Hali hazırda 9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütmekte. Deprem bölgesine dışarıdan ulaşanlarla bu sayı sürekli artmaktadır. Depremin ağır hasara yol açtığı illerimizde yıkılan binaların altlarında kalan vatandaşların tespiti ve kurtarma faaliyetleri kesintisiz sürüyor. Biz de depremin yaşandığı andan itibaren gerek bölge, gerek Ankara'daki arkadaşlarımızla temasa geçerek çalışmaları yakın takibe aldık" diye konuştu.

45 ÜLKEDEN YARDIM TEKLİFİ

Ankara'daki koordinasyon merkezinin hemen faaliyete geçtiğini belirten Erdoğan, "Bakanlarımız deprem bölgesindeki şehirlere giderek çalışmaları yerinde koordine etmeye başladılar. Yakın yerlerden başlayarak ülkemizin dört bir yanından deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ve ekipmanları yardım malzemeleri sevk edildi, ediliyor. Mevsimin kış, havanın soğuk, depremin gecenin tam yarısı gerçekleştirmiş olması işleri zorlaştırmakla birlikte herkes canla başla çalışarak en hızlı refleksi vermiştir" dedi.

Yolların açık olması, iletişim araçlarının zorunlu durumlarda kullanılması gerektiğini hatırlatan Erdoğan, "Yardım için bölgeye gidecek kişi ve kurumlar mutlaka AFAD ile koordinasyon içinde hareket etmelidir. AFAD dışındaki yardımlar hem kargaşaya yol açmakta, hem de amacına ulaşması zorlaşmaktadır. NATO ve Avrupa Birliği yanında 45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır. Bu büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

"Ülke ve millet olarak birlik beraberlik içinde inşallah bu felaket günlerini de geride bırakacağız" bırakacağız diyen Erdoğan, "Gün, 85 milyon tek yürek, tek bilek olma günüdür. Ülkemizdeki ve depremin hissedildiği tüm coğrafyalardaki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim milletimizi ve ülkemizi bu tür afetlerden korusun diye dua ediyorum" dedi.