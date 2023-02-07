Elbistan’daki deprem anı kameraya yansıdı! Dehşete düşüren görüntü

Elbistan'da dün 13.24'de yaşanan deprem Güneşli Mahallesi Hamza Akbaş Caddesi üzerinde bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Önce 4-5 katlı binalar sallanmaya başlıyor, daha sonra da saniyeler içinde yerle bir oluyor. O anlar kameraya yansırken, yıkılan binaların enkazıyla toz bulutu ekranı kaplıyor.

Görüntüler ise depremin şiddetini ve olayın vahametini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Bakan Kasapoğlu paylaştı! İşte deprem bölgesinde hizmette olan tesisler

AFAD deprem yardımı bağışı nasıl yapılır? Deprem bağış yardımı nereden yapılır?

Depremde Hatay'dan İzmir'e şehit ateşi düştü! Şehit Piyade Er Eren Taşkın'ın ailesine şehadet haberi verildi