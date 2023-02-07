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Haberler Gündem Elbistan'daki deprem anı kameraya yansıdı! Dehşete düşüren görüntü

Elbistan'daki deprem anı kameraya yansıdı! Dehşete düşüren görüntü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dün 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem bir otomobilin kamerasına yansıdı. Binalar saniyeler içinde toz bulutuna dönerken görüntüler depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

İHA

07.02.2023, 12:12

Elbistan’daki deprem anı kameraya yansıdı! Dehşete düşüren görüntü

Elbistan'da dün 13.24'de yaşanan deprem Güneşli Mahallesi Hamza Akbaş Caddesi üzerinde bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Önce 4-5 katlı binalar sallanmaya başlıyor, daha sonra da saniyeler içinde yerle bir oluyor. O anlar kameraya yansırken, yıkılan binaların enkazıyla toz bulutu ekranı kaplıyor.

Görüntüler ise depremin şiddetini ve olayın vahametini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

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