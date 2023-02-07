Emine Erdoğan: Devlet tüm birimleriyle teyakkuzda

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. "Yüreğimize ateş düştü" diyen Emine Erdoğan, "Devletimizin ilgili tüm birimleri teyakkuzda" vurgusunu yaptı. Sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Emine Erdoğan, "Deprem haberleriyle yüreğimize ateş düştü. Ülkemize, milletimize geçmiş olsun. Bu felaketi inşallah en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.

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