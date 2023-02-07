  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Emine Erdoğan: Devlet tüm birimleriyle teyakkuzda

Emine Erdoğan: Devlet tüm birimleriyle teyakkuzda

7.2.2023

Emine Erdoğan: Devlet tüm birimleriyle teyakkuzda
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. "Yüreğimize ateş düştü" diyen Emine Erdoğan, "Devletimizin ilgili tüm birimleri teyakkuzda" vurgusunu yaptı. Sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Emine Erdoğan, "Deprem haberleriyle yüreğimize ateş düştü. Ülkemize, milletimize geçmiş olsun. Bu felaketi inşallah en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA