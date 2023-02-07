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Enkaz altındaki depremzedeyi arayıp dalga geçmişlerdi! 2 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası enkaz altındaki depremzedeyi arayarak dalga geçtiği belirlenen iki kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı.İstanbul'da yakalanan Y.S. ve M.B. 'nin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

DHA

07.02.2023, 13:23

Enkaz altındaki depremzedeyi arayıp dalga geçmişlerdi! 2 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6'lık deprem meydana geldi. Büyük depremde enkaz altında kalan yüzlerce vatandaşın kurtarılmayı beklediği anlarda bir Discord grubundaki kişilerin, enkaz altında kalan vatandaşları arayarak, 'seni kurtarmaya geliyoruz' diye oyalayıp dalga geçtiği ve kendi aralarında gülüp eğlendiği görüntüler tepki çekti.

O görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının üzerine polis, şüphelileri tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Y.S. ve yaşı küçük M.B. olduğu belirlendi. Şüpheliler Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilere ait 2 cep telefonu ve 1 bilgisayara el konuldu.

Y.S. ve M.B. ifadeleri için emniyete götürüldü. Şüpheliler işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

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