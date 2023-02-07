Hatay çevresinde yeni deprem ihtimali var

JEOLOJİ Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal, beklenen bir deprem olduğunu söyledi. Yıllardır konuşulan depremi Sivrice Pütürge depreminden sonra söylediklerini vurgulayan Pampal, "Doğu Anadolu fay zonunun Türkiye'nin en tehlikeli zonlardan biri olduğunu söyledik oradan itibaren Sincik, Gölbaşı, Türkoğlu ve Hatay segmentlerinin sismik boşluk olarak beklediğini buralarda tedbir alınması gerektiğini vurguladık" yorumunu yaptı.

Gölbaşı - Türkoğlu boşluğunun dolduğunu aktaran Pampal, bunun iki tarafında Türkoğlu'ndan Hatay'a ve Gölbaşı'ndan Sincik'e doğru olan parçaların kırılmayı beklediğini ifade etti. Buralarda da boşlukların bulunduğunu kaydeden Pampal, "Maalesef bu büyüklükte hatta Hatay civarında bundan daha büyük depremler her zaman mümkün" değerlendirmesinde bulundu.