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Görüntüler İskenderun'dan! Deniz seviyesi yükselmeye başladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen illerden olan Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesi yükselmeye başladı. Sahilden iç kısma doğru yaklaşık 200 metre su birikintisi oluştu.

İHA

07.02.2023, 15:46

Görüntüler İskenderun’dan! Deniz seviyesi yükselmeye başladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle birçok ilde can kayıpları yaşandı, binalar çöktü.

En çok etkilenen yerlerden biri de Hatay'ın İskenderun ilçesi oldu. İlçede bir taraftan kurtarma çalışmaları sürerken, deniz seviyesi ise yükselmeye başladı.

Sahilden iç kısma doğru yaklaşık 200 metre su birikintisi oluştu.

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