Kabine afet bölgesinde

KAHRAMANMARAŞ'TA meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası 13 bakan afet bölgesindeki 10 ile giderek çalışmaları yerinde koordine etti. Gece saat 04.17'de yaşanan büyük felaket sonrası vakit kaybetmeden harekete geçen 13 bakan, depremden etkilenen 10 ilde çalışmalara başladı.

Kahramanmaraş'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Osmaniye'de ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu kriz masalarını yöneterek çalışmaları yerinde inceledi. Adıyaman'daki çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır'daki çalışmaları ise Adalet Bakanı Bekir Bozdağ takip etti.

29 İLİN VALİSİ GÖREVLENDİRİLDİ

ŞANLIURFA'DA Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati incelemelerde bulunurken, Gaziantep ve Kilis'te ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum denetimlerde bulundu. Adana'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez görevlerine devam ederken, Malatya'da ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer çalışma yürüttü. Deprem bölgesindeki koordinasyonun daha kolay sağlanması için 29 ilin valisi deprem bölgesinde görevlendirildi.