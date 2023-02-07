Kahreden bilanço

Türkiye dün ülkenin yarısında hissedilen büyük bir deprem felaketiyle güne uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sabaha karşı saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremin 7.7 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu. Büyük bir bölgeyi etkileyen depremde, başta Kahramanmaraş olmak üzere Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Adana, Osmaniye ve Kilis olmak üzere 10 ilden yıkım haberleri geldi. Bir dakikaya yakın süren depremden vatandaşlar ise dondurucu soğukta, enkaz altındaki yaralıların imdadına koştu. Saat 13.24'te ise Kahramanmaraş Elbistan'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, bunun bağımsız bir deprem olduğunu açıkladı. Her iki depremde 1651 kişi yaşamını yitirdi, 11 bin 119 da yaralı olduğu açıklandı.

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