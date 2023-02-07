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Haberler Gündem Malatya'daki faciada enkaz altında kalan depremzede 34. saatte kurtarıldı! Gözyaşlarına hakim olamadı

Malatya'daki faciada enkaz altında kalan depremzede 34. saatte kurtarıldı! Gözyaşlarına hakim olamadı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 şehri yıktı geçti. Depremde çok sayıda kaybın olduğu Malatya'da, enkaz altındaki bir vatandaş 34 saatin sonunda sağ olarak kurtarıldı.

07.02.2023, 15:46 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023, 15:54

Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan ve binlerce binanın çötüğü 7,7'lik depremde göçük altında kalan vatandaşların kurtarılmalarına yönelik çalışmalar bütün hızıyla sürüyor.

Malatya’daki faciada enkaz altında kalan depremzede 34. saatte kurtarıldı! Gözyaşlarına hakim olamadı

Malatya Halfettin Mahallesi Hacı Ferhat Apartmanı'nda yaşayan 45 yaşında Taner Pak, pazartesi sabahı 04.17'de meydana gelen ilk depremde binanın çökmesi üzerine eşi ve kızı ile enkaz altın kaldı.

Malatya’daki faciada enkaz altında kalan depremzede 34. saatte kurtarıldı! Gözyaşlarına hakim olamadı

Malatya İtfaiye ekiplerinin yaptığı kurtarma çalışmaları sonucu bugün 14.00 sularında enkazdan sağ çıkarılan Taner Pak, görevlilere sarılıp gözyaşı döktü.

Malatya’daki faciada enkaz altında kalan depremzede 34. saatte kurtarıldı! Gözyaşlarına hakim olamadı

Pak'ın enkazdan tekbirler eşliğinde çıkarılması dikkat çekti. Depremzede vatandaşın bir çocuğu ve eşinin halen enkaz altında olduğu öğrenildi.

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