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MHP lideri Bahçeli'den AFAD'a 1 milyonluk yardım

Son dakika haberi...MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremle mücadele kapsamında AFAD'a 1 milyon lirarık yardım yaptını ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın da kan bağışında bulunduğunu açıkladı.

07.02.2023, 16:39

MHP lideri Bahçeli’den AFAD’a 1 milyonluk yardım

İşte MHP lideri Bahçeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama:

Türkiyemiz büyük bir felakete maruz kalmıştır. Üzüntümüz tarifsizdir. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinin merkez üssü olduğu şiddetli depremler vahim bir yıkıma neden olmakla birlikte yüreğimizi dağlamış milletimizi derinden sarsmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasına binaen; Anayasa'nın 119. maddesi uyarınca on ilimizi kapsamak suretiyle üç ay süreyle OHAL ilan edilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi bu isabetli OHAL kararını kararlılıkla desteklemektedir.

Ayrıca şahsım adına depremle mücadele kapsamında AFAD'a 1 milyon liralık yardım yaptığımı, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın da kan bağışı başta olmak üzere her konuda destek ve yardımını sahada göstereceğini bu vesileyle açıklıyorum.

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