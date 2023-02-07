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Haberler Gündem PKK’dan kalleş saldırı: Depremi bile fırsat bilip harekete geçtiler

PKK’dan kalleş saldırı: Depremi bile fırsat bilip harekete geçtiler

Son dakika... MSB: İnsanlıktan nasibini almamış olan terör örgütü PKK/YPG, depremi bile fırsat bilerek Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına alçakça bir ÇNRA saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar-zayiat oluşmazken, terör hedeflerine misliyle karşılık verildi.

AA

07.02.2023, 08:55 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023, 09:37

PKK’dan kalleş saldırı: Depremi bile fırsat bilip harekete geçtiler

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolu'na çok namlulu roketatarlı saldırı gerçekleştirdiğini, terör hedeflerine misliyle karşılık verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almamış olan terör örgütü PKK/YPG, depremi bile fırsat bilerek Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına alçakça bir ÇNRA saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar-zayiat oluşmazken, terör hedeflerine misliyle karşılık verildi." ifadeleri kullanıldı.

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