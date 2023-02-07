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PTT, deprem bölgesine yardımları ücretsiz ulaştıracak

PTT AŞ, depremden etkilenen bölgelere yapılacak bireysel yardımları, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz şekilde ulaştıracağını duyurdu. Vatandaşların, yardım listesinde yer alan ürünleri, kendilerine en yakın PTT şubesine teslim etmeleri yeterli olacak

AA

07.02.2023, 14:04

PTT, deprem bölgesine yardımları ücretsiz ulaştıracak

PTT AŞ'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Depremin yaralarını birlikte sarıyoruz. Listede yer alan bireysel yardımlarınızı, PTT iş yerlerimize teslim ederek ücretsiz bir şekilde deprem bölgelerine gönderilmesini sağlayabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda kullanılan infografikte ise şunlar kaydedildi:

"Size en yakın PTT iş yerlerimize gelerek ihtiyaç listesinde belirtilen bireysel yardım malzemelerini ücretsiz bir şekilde deprem bölgelerine gönderebilirsiniz. Göndermek istediğiniz yardım malzemelerinin yeni/kullanılmamış olmasını önemle rica ederiz."

Yardım malzemeleri listesinde şu ürünler bulunuyor:

- Elektrikli ısıtıcı

- Kadın-erkek-çocuk kışlık her türlü giyim eşyası

- Bebek bezi

- Kişisel temizlik ve hijyen malzemesi

- Çocuk maması

- Powerbank

- Yorgan, yastık, battaniye, uyku tulumu

- Su ısıtıcısı, cep ısıtıcısı

- Çay, kahve, konserve, kuru gıda, tava, tek kullanımlık tabak, bardak, çatal, kaşık

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