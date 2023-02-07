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Tarihi Gaziantep kalesi yıkıldı

7.2.2023

Tarihi Gaziantep kalesi yıkıldı
KAHRAMANMARAŞ'IN Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen ve birçok çevre ilde de hissedilen depremde, tarihi eserler de hasar aldı. Gaziantep'in merkezindeki bir tepeye kurulmuş ve şehrin sembollerinden biri olan tarihi Gaziantep Kalesi, depremde kısmen yıkıldı. Kalenin güneydoğusunda bulunan burcun ve etrafındaki şeridin hasar aldığı tespit edildi. Tarihi yapının Roma döneminde gözlem amaçlı kullanıldığı biliniyor. Kalenin, tarih boyunca birçok kez restore edildiği ve son halini 2000'li yılların başında yapılan bir restorasyon ile aldığı da edinilen bilgiler arasında.
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