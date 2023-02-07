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Haberler Gündem TSK’dan hava yardım koridoru

TSK’dan hava yardım koridoru

7.2.2023

TSK’dan hava yardım koridoru

DEPREM bölgesine arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından "hava yardım koridoru" oluşturuldu. 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda çalışmaları denetleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Sağlık ekiplerini, arama kurtarma ekiplerini ve araçlarını deprem bölgesine sevk etmek için uçaklarımızı seferber ettik.

Gerekli ulaştırma hizmetini vermek için uçaklarımızın hazırlık durumunu en yüksek seviyeye çıkardık" dedi. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı A400m nakliye uçakları dahil çok sayıda nakliye uçağı bölgeye arama-kurtarma ekiplerini ve araçlarını sevk etmeye başladı. Ambulans uçaklar da kurulan "hava yardım koridoru"nda görev alıyor.

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