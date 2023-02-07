KAHRAMANMARAŞ'IN Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin etkilediği 10 il afet bölgesi ilan edildi. Tüm illerde arama kurtarma çalışmaları sürerken deprem felaketi mücbir sebep hali olarak kabul ederek bu illerdeki vergi, prim, kredi borçları ertelenecek. Vatandaşların vergi beyannamesi ve tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri ertelenerek mağduriyetlerinin önüne geçilecek. Türk-İş, Kahramanmaraş merkezli depremin yol açtığı hasarın giderilmesi, vatandaşların acil ihtiyaçlarının temin edilmesi için bölge ve il temsilcilerinin koordinasyonunda "kriz masaları" oluşturulacağını duyurdu.

Türkİş'ten sendika başkanlarına gönderilen genelgede, "Depremin yol açtığı hasarın giderilmesi ve bölgede yaşayan yurttaşlarımızın acil ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde temini açısından, TÜRK-İŞ bölge ve il temsilcilerinin koordinasyonunda 'kriz masası' oluşturulması hayati öneme sahiptir. Konfederasyonumuz bünyesinde oluşturulan kriz yönetim merkezimize, gerekli bilgi ve taleplerin iletilmesiyle de merkezi bir koordinasyon sağlanacaktır. Arama kurtarma çalışmalarında, yetkili kurum ve kuruluşların talimatları doğrultusunda hareket edilmelidir. Gerek duyulduğunda, konfederasyon üyesi sendikalarımız, şubelerimiz, iş yeri temsilcilerimiz ve işçiler, doğal afetin yol açtığı yıkım ve tahribatın giderilmesi çalışmalarına aktif katılım sağlamalı" denildi.

HAZAL ATEŞ