‘31 vali görevlendirildi sahada olmayan ekip yok’

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Devletin bütün kuruluşlarıyla ve yerel yönetimleriyle seferberlik halinde olduğunu ifade eden Soylu, "Sahada olmayan ekip yok. Kahramanmaraş'ta tespit edebildiğimiz 941 bina tamamen yıkılmıştır. Antep'le Maraş arasında hava koşulları münasebetiyle 8-16 saatlik beklemeler söz konusu olmuştur. Bu bize mevsimin sunduğu olumsuz şartlardır. Hepimiz açısından onarıcı bir dile ihtiyaç var. Kahramanmaraş'a 11 bin çadır sevk ettik. Şu ana kadar 31 vali, 70'in üzerinde de kaymakam görevlendirilmiştir. 2 ayrı bölgede konteyner kent oluşturulması için planlamalar yapıldı" dedi.

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