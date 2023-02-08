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Haberler Gündem 5 yaşındaki Yağmur tüm Türkiye'yi ağlattı: "Çok üşüyorum baba"

5 yaşındaki Yağmur tüm Türkiye'yi ağlattı: "Çok üşüyorum baba"

Deprem bölgesinde enkaz altından kurtarılmayı bekleyen 5 yaşındaki Yağmur'un, babası ve kurtarma ekipleriyle yaptığı konuşma tüm Türkiye'nin ciğerini dağladı. Babasının başında sürekli moral verdiği küçük Yağmur'un, “Çok üşüyorum baba, ellerim bembeyaz oldu” demesiyle gözyaşları sel oldu.

08.02.2023, 17:04

5 yaşındaki Yağmur tüm Türkiye’yi ağlattı: Çok üşüyorum baba

Türkiye'yi büyük üzüntüye boğan deprem bölgesinde enkaz altında kalan 5 yaşındaki Yağmur'un babası ve kurtarma ekipleriyle konuşması herkesi ağlattı. "Çok üşüyorum, ellerim bembeyaz oldu. Anneanneme gitmek istiyorum baba" diyen 5 yaşındaki Yağmur kurtarılarak babasına kavuştu. Dün gece Yağmur'un kurtarıldığı Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü öğrenildi.

Kurtarma ekipleri 10 ildeki enkaz alanlarında seferber olmuş durumda. Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 5 yaşındaki Yağmur, kurtarma ekiplerince yaşam üçgeninden çıkarıldı. Babasının başında sürekli moral verdiği küçük Yağmur, "Çok üşüyorum baba" demesiyle izleyenlerin yüreğini burktu."Anneanneme gitmek istiyorum, ellerim bembeyaz oldu" baba diyen Yağmur'a yanıbaşındaki babası destek verdi.

Babası, "Deliği açtılar, yaklaştılar sana Yağmur, koltuğun oradalar. Deldiler. Sana soğuk gelmesin diye rüzgarı kesiyorum" ifadelerini kullandı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve kurtarma ekiplerince çıkarılan Yağmur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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