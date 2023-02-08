  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Enkazdan kurtulup kaybolmuştu... Minik Süleyman'dan sevindiren haber!

Enkazdan kurtulup kaybolmuştu... Minik Süleyman'dan sevindiren haber!

Yüzyılın felaketinin sebep olduğu yıkımla mücadele ederken bir güzel haber de küçük Süleyman'dan geldi. Enkaz altından çıkarıldıktan sonra kaybolan Süleyman bebeğin annesi sevindiren haberi duyurdu. Anne Sema Yeşilağaç, " Oğlumu bulduk çok şükür. İyi bir aileye denk gelmiş. Allah herkesten razı olsun " dedi.

08.02.2023, 12:42

Hatay'da deprem sonrası birçok mahalle yerle bir olurken, 15 aylık bebek Süleyman Alpaslan'ın ailesi ile birlikte yaşadığı Antakya Atatürk Caddesi Oval Apartmanı da çöktü.

Enkazdan kurtulup kaybolmuştu... Minik Süleyman’dan sevindiren haber!

ENKAZDAN ÇIKARILIP SİVİL BİR ARACA TESLİM EDİLDİ

Apartmanın 7. katında bulunan Süleyman bebek enkaz altından dün saat 11.00 sıralarında sivil bir asker tarafından çıkarılmıştı. Avukat baba Tuncay Alpaslan büyük bir sevinç yaşarken, Süleyman bebek hastaneye götürülmek üzere sivil bir araca teslim edilmişti.

Enkazdan kurtulup kaybolmuştu... Minik Süleyman’dan sevindiren haber!

BİR DAHA HABER ALAMAMIŞLARDI

Ancak baba Tuncay Alpaslan oğlundan bir daha haber alamadı. Yetkililerden yardım isteyen baba Tuncay Alparslan, "Diğer çocuğumu ekiplerle birlikte enkaz altından çıkardık.

Enkazdan kurtulup kaybolmuştu... Minik Süleyman’dan sevindiren haber!

Daha sonra Süleyman'ı enkazdan bir sivil asker çıkardı. Hastaneye götürülmek üzere sivil bir araca teslim edildi.

Enkazdan kurtulup kaybolmuştu... Minik Süleyman’dan sevindiren haber!

Ancak hastanelere aradık. Hiçbir şekilde oğluma ulaşamadım." demişti.

Enkazdan kurtulup kaybolmuştu... Minik Süleyman’dan sevindiren haber!

ANNE SEVİNDİREN HABERİ DUYURDU

Minik Süleyman'dan güzel haber geldi. Süleyman'ın annesi Sema Yeşilağaç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla sevindiren haberi duyurdu.

Enkazdan kurtulup kaybolmuştu... Minik Süleyman’dan sevindiren haber!

Yeşilağaç "Oğlumu bulduk çok şükür. Allah herkesten razı olsun çok iyi bir aileye denk gelmiş benim yavrum. Allah onlardan da sizlerden de razı olsun" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA