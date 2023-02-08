Fuat Oktay’da çok sert sözler

Deprem bölgesinden açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Sağlık, emniyet, asker olarak tamamıyla toplam görevli sayısı 103 bin 800'dür. Barınma için 1 milyon 60 bin kapasite oluşturuldu. Deprem üzerinden siyaset yapanlara yazıklar olsun.

"TÜM BİLGİLERİ PAYLAŞTIK"

Gecemizi gündüzümüzü burada geçirmemize rağmen bizimle görüşmek isteyen herkese kapımızı açtık. Tüm bilgileri paylaştık. Ama bu ayrılanların buradan ayrıldıktan sonra ertesi gün çıkıp da bu kadar insanın 100 bin 300 kişinin alın teri üzerinden siyaset yapmaya çalışanlara yazıklar olsun. "İş makineleri yolda bekletilmekte, içeri alınmamakta" diye yoğun kirli bilgi kirliliği yapılmakta. Son derece seviyesizce meydan okumalar yapılıyor. Biz burada birlik beraberlik mesajı verdikçe gidip çok basitçe iddialarla siyaset yapmak kadar çirkince bir olay olamaz. Siz kimsiniz ya? Siz kim olduğunuzu zannediyorsunuz? Siz devletin yapamadığını mı yapacaksınız? Belediyeden gelen araç havalimanı mı yapacak? Bu kadar mı acizsiniz?

Yangın söndürme için İBB aracını yönlendiren biziz.

"BUNUN ÜZERİNDEN SİYASET YAPILMAZ"

Bir insan, bir zihniyet bu kadar ucuzlayamaz. Hem de böyle bir afette. Biz bütün samimiyetimizle sizinle tüm bilgileri paylaştık. Samimi bir ortamda paylaştık. Bu tür açıklamalar, ülkede seçim olabilir ama bu dönem seçim ve siyaset dönemi değildir. Şu dönem birlik beraberlik dönemidir. Afetzedelerimize ulaşma dönemidir. Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde en güçlü olduğumuz alan bu. Hep birlikte bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Eksikler olacak, olmaması mümkün mü arkadaşlar? Binlerce enkazın olduğu yerden bahsediyorsunuz ve biz müdahale ediyoruz. Gece 04:17'de istişare etmeye başladık. Bunun üzerinden siyaset yapılmaz ki! Ben bunları şiddetle kınıyorum. Çok çirkin yaklaşımlar. Ümit ediyorum ki bugün itibariyle bunlar son bulur.