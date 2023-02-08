‘Gün bir olma ve kenetlenme günü’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem felaketine ilişkin, "Gün, birlik günüdür. Ucuz ve uçuk söz düellolarıyla vakit kaybedecek bir gün değildir. Gün, her şeyden ve hepsinden önemlisi; bir olma, beraber olma, kenetlenme ve aynı hissiyatla kucaklaşma günüdür. Nitekim içinden geçtiğimiz kasvetli ve kederli günler hep birlikte Türkiye olmanın günleridir" dedi.

'EMPATİ DUYMALIYIZ'

Deprem nedeniyle ağır kayıpların olduğunu söyleyen Bahçeli, "Çözemeyeceğimiz hiçbir sorun, aşamayacağımız hiçbir engel, altından kalkamayacağımız hiçbir enkaz, saramayacağımız hiçbir yara Allah'ın izni ve inayetiyle yoktur. Her seferinde imanımızla direneceğiz, hür irademizle birbirimizin can beraberi olacağız" diye konuştu.

Bu zor günlerde herkesi 'sağduyulu' olmaya davet eden Bahçeli, "Felaketler karşısında sergilenecek sağduyu ve soğukkanlılık, gösterilecek direnç ve dirayet; sosyal, siyasal ve ekonomik normalleşmenin elbette ön şartıdır. Milli birlik ve dayanışma mukavemetiyle her neviden felakete göğüs gerilmeli, karşı çıkılmalıdır. Hepimizin birimiz, birimizin hepimiz olacağı bir zamanın tam ortasında bulunduğumuz da tartışmasız bir gerçektir. Empati duygumuza güç vermeliyiz. Birbirimize dayanak olmalıyız. Birbirimizi ana kucağı gibi sarıp sarmalamak zorundayız. Gündemimizin yegane konusu depremdir. Türkiye'mizin tamamı depremlerin ağırlık merkezinde yer almaktadır. Fay hatları Anadolu coğrafyasını bütünüyle kuşatmıştır. Bu gerçeği değiştirmemiz imkansızdır. Coğrafyamızı yok saymamız, başka bir coğrafyada gelecek arayışına girmemiz mümkün ve muhtemel değildir" ifadelerini kullandı.

AFAD'A 1 MİLYON TL BAĞIŞ

MHP lideri Bahçeli, AFAD'a 1 milyon liralık yardım yaptığını duyurdu. Bahçeli ayrıca bu hafta sonu Çankırı'da yapacakları açık hava toplantısını ertelediklerini de açıkladı.

'SOSYAL MEDYA FARELERİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Devlet Bahçeli, deprem felaketini fırsat bilerek sosyal medyadan yapılan paylaşımlara da tepki gösterdi. "Enerjimizi yaşadığımız afetin getirdiği sıkıntıları gidermek amacıyla kullanmalıyız" diyen MHP lideri, "Depremi fırsat bilen sosyal medya farelerine, provokasyon peşinde koşan vandallara, felaketi istismar etmeye gayret eden utanmazlara göz yummayacağız, müsaade etmeyeceğiz, müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.